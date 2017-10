Facebook vừa giới thiệu tính năng gọi món ăn mới cho người dùng tại Mỹ để đặt hàng từ các nhà hàng địa phương.

Thay vì cạnh tranh với các dịch vụ gọi món khác, Facebook lại bắt tay với nhiều đối thủ như EatStreet, Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Olo, Zuppler và Slice. Họ cũng hợp tác với các chuỗi nhà hàng như Jack in the Box, Five Guys, Papa John’s, Wingstop, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy John’s và Panera.

Người dùng nhìn thấy tùy chọn mới “Order Food” tại menu Explore trên ứng dụng Facebook, sau đó duyệt qua tên các nhà hàng và bấm chọn “Start Order” khi đã biết muốn ăn gì. Họ có thể lựa chọn đặt chỗ tại nhà hàng hoặc giao tận nhà. Nếu đã có tài khoản Delivery.com, chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản đó. Nếu chưa, họ đăng ký tài khoản mới ngay trong ứng dụng Facebook. Ngoài ra, còn có đánh giá từ bạn bè về nhà hàng để giúp đưa ra quyết định chính xác hơn.

Facebook đã phát triển quan hệ thân thiết với mảng gọi món được một khoảng thời gian. Mùa thu năm 2016, mạng xã hội thông báo giao dịch với dịch vụ gọi món trực tuyến Delivery.com và Slice, cho phép người dùng đặt hàng từ các nhà hàng được hỗ trợ từ fanpage.

Tính năng gọi món của Facebook là một trong những nỗ lực giữ chân người dùng lâu hơn thay vì để họ thoát ra, dùng ứng dụng khác để làm các việc thông thường như gọi pizza. Một số tính năng khác cũng có chung mục đích này là dự báo thời tiết, game, gọi vốn… Tuy nhiên, “Oder Food” không mang đến doanh thu trực tiếp cho Facebook. Công ty thừa nhận không thu phí hay chia sẻ bất kỳ lợi nhuận nào trên các đơn hàng đặt qua ứng dụng.

Du Lam (Theo TechCrunch)