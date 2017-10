Khoảng 10h30' ngày 10/10, đường sắt từ Bắc - Nam đã thông toàn tuyến.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rất to, gây ngập nước, sụt lở nền đường sắt tại một số điểm nằm giữa các ga Trường Lâm (Thanh Hóa) - Hoàng Mai (Nghệ An); Mỹ Lý - Quán Hành (Nghệ An); Yên Duệ - Hòa Duyệt (Hà Tĩnh).

Thông tuyến đường sắt bắc nam (Ảnh: Pháp luật Plus)

Tới 10h25’ cùng ngày, những điểm ngập cuối cùng ở ga Hoàng Mai (Nghệ An) đã được khắc phục và đường sắt Thống Nhất chính thức thông tuyến.

Trong ngày hôm nay, đường sắt Việt Nam phải hủy hai chuyến tàu SE35, SE 36 tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại. Các tàu khác xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn vẫn chạy bình thường.

Về vụ sạt lở đất tại ga Lâm Giang (huyện Văn Yên, Yên Bái) ngày 9/10 với khối lượng đất đá sụt dự đoán đến 70.000m3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành phong tỏa khu vực bị vùi lấp và tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để khắc phục.

Nhân lực, thiết bị máy thi công của các Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, Hà Thái, Vĩnh Phú cũng được điều động tham gia khắc phục hậu quả vụ lở đất.

Dự kiến đến ngày 14/10 mới có thể khắc phục xong sự cố sạt lở, thông tuyến Hà Nội – Lào Cai./.

Hoài Lam/VOV-Trung tâm Tin