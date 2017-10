Trong khi các con đường ven biển đã chắp cánh cho kinh tế nhiều tỉnh miền Trung phát triển thì dự án này tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngổn ngang trăm bề

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng một số tuyến. Chủ đầu tư đang triển khai các giải pháp để công trình nhanh chóng thi công, hoàn thành vào cuối năm nay.

Đường chờ… từ đường

Quốc lộ 49B dài hơn 100 km, riêng đoạn qua huyện Phú Lộc (các xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Giang, Vinh Hải, Vinh Hiền) là tuyến huyết mạch ven biển dài gần 9 km. Trước tình trạng xuống cấp, đầu năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải quyết định phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ này với tổng kinh phí 100 tỉ đồng.

Quá trình triển khai đã có hàng trăm hộ dân, mồ mả của người dân bị ảnh hưởng, di dời và tái định cư (TĐC). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong. Tuy nhiên, vẫn còn vướng một số đoạn trên tuyến, gây ảnh hưởng tiến độ công trình.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tại xã Vinh Giang, Quốc lộ 49B thi công qua địa bàn dài 4 km, có 132 hộ bị ảnh hưởng đất và tài sản trên đất. Đến nay, việc đền bù, giải phóng mặt bằng đã xong, chỉ còn 4 hộ phát sinh và 1 nhà thờ họ Trần chưa đạt thỏa thuận đền bù, nằm "án ngữ" ngay giữa tâm đường. Đơn vị thi công phải ngưng mọi công việc để chờ… mặt bằng.

Ông Phan Viết Hiền, Chủ tịch UBND xã Vinh Giang, cho biết quá trình thi công có 4 hộ dân phát sinh, không nằm trong phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng nhưng các nhà này nằm quá sát đường, không có hành lang an toàn đường bộ và nền đường cao gần bằng mái nhà. Trên tuyến này còn có nhà thờ họ Trần, là khai canh, khai khẩn của làng. Công trình này gần 200 năm tuổi với kết cấu nhà rường khá đẹp.

"Riêng các hộ dân phát sinh, địa phương đã bổ sung danh sách và đề xuất Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đưa vào danh sách đền bù. Còn nhà thờ họ Trần do là kiến trúc cổ, tâm linh, hiện nay chưa đạt được thỏa thuận đền bù giữa đại diện họ tộc với chủ đầu tư nên đang xin ý kiến của cơ quan chức năng để giải quyết" - ông Hiền nói.

Toàn bộ dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 49B qua huyện Phú Lộc có 22 hộ dân phải TĐC. Tại xã Vinh Hiền còn 12 hộ dân, chủ đầu tư đã hoàn thành việc thẩm định đền bù và người dân cũng rất ủng hộ chủ trương di dời phục vụ dự án nhưng đến nay vẫn chưa có khu TĐC nên họ vẫn chưa yên tâm di dời.

"Người dân rất ủng hộ chủ trương của nhà nước. Từ khi triển khai giải phóng mặt bằng, gia đình tôi chấp hành đầy đủ và cũng đạt thỏa thuận đền bù nhưng đến nay vẫn chờ bố trí khu TĐC. Khi đã có nơi ở mới, chúng tôi bàn giao mặt bằng cho họ thi công ngay" - ông Đoàn Văn Búa (thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền) nêu rõ.

Ngoài vướng mặt bằng, dự án còn một số bất cập như chưa hoàn thiện hệ thống mương thoát nước dọc tại xã Vinh Mỹ (còn 70 m) và cầu Bến Đò khi thi công xong (mở rộng từ 7 m lên 14 m), đơn vị thi công vẫn chưa sơn đường, quét vạch phản quang ở dải phân cách giữa cầu, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông vào ban đêm.

Ngoài tuyến đường qua Phú Lộc, Quốc lộ 49B còn có nhiều đoạn khá hẹp, chỉ trên 5 m nên việc đi lại khá khó khăn. Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh đã lên phương án mở rộng đoạn từ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đến cửa Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc với kinh phí 761 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn vốn nên tỉnh chỉ triển khai mở rộng đoạn từ xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang đến cửa Tư Hiền với kinh phí 180 tỉ đồng.

Chờ tháo gỡ

Ông Nguyễn Văn Cường cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B qua huyện Phú Lộc do liên danh 3 nhà thầu Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế, Công ty CP Xây dựng giao thông - Thủy lợi (Coxano), Công ty Xây dựng cầu 75 Cienco 8 (Hà Nội) trúng thầu thi công.

Về vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng trên một số tuyến, vừa qua, chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc đã cùng với địa phương làm việc, thống nhất đề xuất phương án lên Hội đồng Tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và TĐC của tỉnh (viết tắt là Hội đồng Tư vấn tỉnh) để có hướng giải quyết nhằm bảo đảm tiến độ công trình hoàn thành trong cuối năm 2017.

Theo đó, các hộ dân phát sinh trong quá trình thi công tuyến quốc lộ tại Vinh Giang do nhà cao hơn mặt đường, không có hành lang an toàn đường bộ, các địa phương sẽ đưa vào danh sách đền bù bổ sung, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Đối với 12 hộ dân chưa có khu TĐC tại xã Vinh Hiền, do nguồn kinh phí xây dựng khu TĐC còn khó khăn nên chủ đầu tư đang đề xuất xin Hội đồng Tư vấn tỉnh làm thủ tục cho bố trí ở xen ghép tại một khu TĐC gần chợ Vinh Hiền. Riêng nhà thờ họ Trần cũng đang đề xuất đền bù theo diện công trình đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án - thông tin hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong, chỉ còn vướng một số điểm, đơn vị đang phối chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết.

Quảng Trị chờ vốn

Chính phủ đã đồng ý bổ sung Quảng Trị vào khu kinh tế biển trọng điểm miền Trung. Chính vì vậy, việc hình thành các tuyến đường ven biển để kết nối, tạo hành lang ven biển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và mở ra cơ hội cho Quảng Trị phát triển. Theo ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, tuy tuyến đường ven biển nối Quảng Bình - Quảng Trị dài hơn 31 km đã lập dự án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì thiếu vốn.

Ngoài tuyến đường ven biển trên, Quảng Trị chuẩn bị xây dựng, hình thành tuyến đường trục chính khu kinh tế Đông Nam dài gần 24 km, nối từ Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong đến giáp ranh tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng, đóng vai trò như "xương sống" của khu kinh tế Đông Nam và sẽ được quy hoạch thành tuyến đường ven biển nối với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Quảng Trị, dự kiến vào cuối năm 2017 sẽ hoàn thành các thủ tục để thi công tuyến đường và đến giữa năm 2019 có thể thông tuyến.

H.PHONG

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 5-10

Bài và ảnh: QUANG NHẬT