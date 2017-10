Tuy bị người khác nợ tiền nhưng việc xiết đồ, giật đồ, đánh đập con nợ để đòi tiền là điều pháp luật không cho phép.

Ở mức độ nghiêm trọng nào đó, hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh, tương ứng với hành vi vi phạm mà chủ nợ đã thực hiện như: cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích hoặc bắt giữ người trái pháp luật… Hai vụ án dưới đây là bài học nhãn tiền cho việc dùng vũ lực để đòi nợ.

Giả mua đá quý để lấy điện thoại của “con nợ”

Vào khoảng tháng 3/2016, Huỳnh Nhất Duy (SN 1987, trú thôn Diên Điền, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) bán chịu cho anh Nguyễn Thành Quang một gốc trầm với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Duy đã đòi nợ Quang nhiều lần nhưng không được. Khi biết Quang đang rao bán một viên đá trên mạng internet thì Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt viên đá để buộc Quang trả tiền cho mình.

Ngày 13/10/2016, Duy nhờ em ruột là Huỳnh Thị Lam Phương gọi điện hẹn Quang đến quán cà phê Nhật Kiều 2, địa chỉ 75C Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang để xem viên đá (Duy không nói cho Phương biết mục đích chiếm đoạt viên đá). Đồng thời Duy rủ Bạch Kim Ngọc (SN 1992, trú thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) đến quán cà phê Nhật Kiều 2 để giúp Duy lấy viên đá của Quang.

Khoảng 11h30’ ngày 13/10/2016, Ngọc đến quán cà phê Nhật Kiều 2 rồi gọi điện cho bạn là Nguyễn Nhật Trực (SN 1991, trú thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, tạm trú 404/2 Lê Hồng Phong, Nha Trang) đến cùng uống cà phê. Một lát sau thì Phương đến ngồi cùng bàn với Ngọc, Trực và gọi điện thoại cho Quang đến xem viên đá. Quang đi với anh Đoàn Văn Nam đến ngồi cùng bàn với Ngọc, Phương, Trực.

Sau đó, anh Nam lấy 1 viên đá màu đỏ để lên bàn cho Phương xem (viên đá là của Nam nhờ Quang bán). Sau khi xem viên đá thì Phương ra ngoài gọi điện thoại cho Duy biết Quang đã đến quán, rồi Phương đi về trước. Khi Duy đến thì yêu cầu Quang để điện thoại di động hiệu OPPO R829 của Quang lên bàn. Duy nói Ngọc giữ điện thoại của Quang và viên đá trên bàn rồi yêu cầu Quang trả tiền nợ cho Duy.

Anh Quang không đồng ý thì hai bên xảy ra kình cãi. Duy bực tức dùng tay đánh vào người Quang rồi nói Ngọc cầm viên đá cùng điện thoại của anh Quang rời khỏi quán. Duy tiếp tục đi làm việc, còn Ngọc và Trực đến quán để nhậu. Khi vào ngồi trong quán, Ngọc để điện thoại OPPO của anh Quang lên bàn. Mặc dù biết điện thoại trên do Duy và Ngọc chiếm đoạt của anh Quang nhưng Trực vẫn hỏi mua lại. Ngọc không đồng ý thì Trực hỏi mượn dùng tạm, khi nào Duy đòi thì đưa lại. Lúc này, Ngọc đồng ý và đưa điện thoại cho Trực mượn sử dụng.

Sau khi, Duy, Ngọc và Trực rời khỏi quán thì anh Nam và anh Quang đến Công an phường Phước Hòa trình báo. Đến 18h cùng ngày, Duy đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú và giao nộp viên đá. Ngày 14/10/2016, Ngọc và Trực đã lần lượt đến Công an TP Nha Trang đầu thú.

Theo giám định của Cty CP giám định Rồng Vàng SJC thì viên đá Ruby nhân tạo màu đỏ đậm này không có giá trị. Còn chiếc điện thoại được định giá 2.720.000 đồng.

Vừa qua, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Nhất Duy 7 năm 3 tháng tù, Bạch Kim Ngọc 7 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Nhật Trực 6 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Từ món nợ 2 triệu, đền 70 triệu và lĩnh 1 năm tù

Ngày 12/8/2016, sau khi dự đám cưới Lưu Thành Trung (SN 1977, trú tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Ninh Diêm, TX Ninh Hòa) đến nhà ông Lưu Phúc Hải chơi. Khi đi ngang qua nhà bà Lưu Thị Dư ở thôn Xuân Ninh, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh thấy bà Mỹ (chị con bác ruột) đang ngồi nói chuyện tại thềm nhà. Trung đi vào hỏi bà Mỹ vì sao chồng bà Mỹ nợ tiền 2 triệu đồng mà không trả. Hai bên xảy ra cãi nhau thì Trung đi qua nhà ông Lưu Phúc Hải, lấy 1 con dao quay lại nhà bà Dư. Thấy Trung cầm dao quay lại, bà Mỹ bỏ chạy. Trung liền đuổi theo rồi dùng dao rạch vào mặt bà Mỹ gây thương tích 15%.

Với hành vi này, Trung đã bị TAND TX Ninh Hòa xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi Trung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận giảm cho Trung còn 1 năm tù (vì ngoài 50 triệu đồng đã bồi thường, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thêm cho bị hại 20 triệu đồng).

Hoàng Văn