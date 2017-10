Huyết áp cao 7 năm, cô Nga phải chấp nhận chịu đựng những cơn tăng huyết áp đột ngột và chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai hành hạ. Cho tới khi ông thông gia bị biến chứng tai biến do huyết áp cao cô mới lo lắng tìm cách cứu mình. May mắn, cô đã tìm được phương pháp hay xua tan nỗi lo biến chứng do cao huyết áp.

Đau đầu, choáng, ù tai sau 7 năm cao huyết áp Cô Trần Ngọc Nga (68 tuổi, đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh) bị huyết áp cao đã 7 năm kèm theo rối loạn tiền đình. Cô thường xuyên đau nặng đầu, bị choáng, không cân bằng, đầu đảo đảo, ù tai, không thể đi thẳng mà choạng (nghiêng) qua một bên. Cô chia sẻ: "7 năm trước, tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện phát hiện ra cao huyết áp, huyết áp thường 130 – 140 mmHg, nhưng nhiều lúc vọt hẳn lên 170 – 180 mmHg. Nhất là lúc có chuyện không vui bất ngờ, lo lắng, căng thẳng". Cô hóm hỉnh: "Hay lắm nghen, huyết áp cao có thâm niên nên giờ chỉ cần nghe tai ù là biết huyết áp. Tai ù lớn là huyết áp tăng cao, tai ù nhỏ là huyết áp bình thường". Cô Trần Ngọc Nga chia sẻ câu chuyện huyết áp cao của mình (Ảnh NVCC) Vốn là người hay đi đây đi đó, nhưng từ khi bị huyết áp cao, cô không dám tự chạy xe máy đi xa một mình. Cô than thở: "Trước đây, tôi hay tự chạy xe đi từ thiện, đi lễ chùa, đi thăm bạn bè cách cả chục cây số. Muốn đi đâu là tự chạy xe không phụ thuộc. Từ hồi bị lên tăng xông rồi nặng đầu, bị choáng thường xuyên thì chỉ chạy xe vòng vòng gần nhà đi chợ đi siêu thị, không dám đi xa. Giờ mỗi lần muốn đi đâu xa cũng ngại, phải nhờ con chở. Chứ mướn xe ôm thì tốn kém, lương hưu có được nhiêu đâu". Tăng huyết áp đột ngột cảnh báo nguy cơ biến chứng mạch máu não Mặc dù đã uống nhiều thứ từ thuốc nam tới thuốc Bắc nhưng bệnh không cải thiện. Bất lực, cô đành chấp nhận sống chung với chúng và đo huyết áp thường xuyên để kiểm soát tình trạng tăng huyết áp đột ngột. Cho tới khi ông thông gia bất ngờ bị biến chứng tai biến mạch máu não do cao huyết áp, cô mới nhận ra mình có thể bị biến chứng như vậy bất cứ lúc nào. Sợ cảnh nằm liệt giường, ăn uống vệ sinh cá nhân phải phụ thuộc con cháu nên gặp cách nào tốt cho người cao huyết áp là cô tìm hiểu. May mắn tìm được phương pháp quý phòng ngừa biến chứng cho người huyết áp cao Tình cờ một lần lướt mạng cô đọc bài chia sẻ của cô Tình ở Hà Giang dùng bài thuốc thuộc chương trình Quốc Gia mà huyết áp ổn dịnh, hết đau đầu, chóng mặt, ngủ ngon. Thiết nghĩ "thuộc chương trình Quốc Gia là tin tưởng uy tín rồi". Bài thuốc có chứa ImmuneSoyz (enzym từ đậu tương lên men) phối hợp cùng Đan sâm và các thảo dược quý khác như: hoa hòe, hoàng liên… Chúng giúp ức chế kết tập tiểu cầu, giảm các mảng xơ vữa, cho mạch máu thông thoáng, tăng cường máu lên não. Enzym trong đậu tương lên men và đan sâm tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu, giảm các mảng xơ vữa, làm sạch lòng mạch, lưu thông máu lên não tốt. Trước tiên sẽ cải thiện đau đầu, choáng váng, mất ngủ. Sau giúp giảm xơ vữa động mạch, phòng biến chứng mạch máu não cho người huyết áp cao như cô. Bài thuốc đã được bào chế thành sản phẩm Minh Thông Vương rất tiện dụng. Không chỉ cẩn thận tìm hiểu thành phần cơ chế, cô đọc kỹ chia sẻ của từng người đã sử dụng. Tin tưởng nguồn gốc và thấy nhiều người đã dùng tốt nên cô gọi tổng đài 1800 6955 (miễn cước) đặt mua 3 hộp về dùng thử. Thoát đau đầu, choáng váng, ổn định huyết áp, không sợ biến chứng huyết áp cao Sau khoảng 2 tuần dùng Minh Thông Vương, cô thấy đỡ đau đầu, nặng đầu, đỡ đảo đảo. Thêm tin tưởng, cô đặt mua tiếp 6 hộp. Sau 1 tháng, cô thấy đầu nhẹ nhàng thoải mái, chứng đau đầu, choáng người mất thăng bằng khi đi lại hết hẳn. Huyết áp của cô ổn định ở mức 130/80 mmHg, không bị tăng đột ngột dù có gặp chuyện lo lắng, hay khi thời tiết nóng bức đột ngột. Sau 3 tháng dùng Minh Thông Vương sức khỏe tốt lên, các triệu chứng không còn tái phát . Giờ cô có thể chạy xe máy một mình hơn 4 cây số đi qua cầu từ Quận 8 sang Quận 5 rồi trở về mà không mệt. Cô mừng lắm, thế là từ nay không còn phải canh cánh lo biến chứng mạch máu não lúc nửa đêm nữa. Chia sẻ sản phẩm tốt cho người thân Bản thân dùng thấy tốt nên cô gửi cho em gái 63 tuổi bị huyết áp cao, mất ngủ dùng cùng. Sau 15 ngày dùng Minh Thông Vương, em gái cô đã ngủ được hơn trước. Cô vui vẻ chia sẻ: "Giờ có tuổi nên sức khỏe là quan trọng nhất. Chẳng bằng, còn minh mẫn tự chăm sóc sức khỏe đề phòng biến chứng, chứ ngã bệnh cực con cái phải chăm. Dù lương hưu eo hẹp, nhưng tôi thấy bỏ tiền mua Minh Thông Vương rất đáng".