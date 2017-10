Ngoài những nút điều khiển bật, tắt, cho tăng hoặc giảm nhiệt độ, liệu bạn có biết những biểu tượng cây thông, hình quạt gió hay hình ngôi nhà,… có ý nghĩa gì chưa?

Điều hòa nhiệt độ là thứ không thể thiếu với nhiều gia đình, không chỉ vào thời điểm nắng nóng mà khi thời tiết chuyển lạnh, đây cũng là thiết bị vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không ít người khi sử dụng điều hòa nhiệt độ chỉ biết đến những nút điều khiển cơ bản như bật, tắt, tăng, giảm nhiệt độ mà chưa biết tận dụng hết chức năng những nút điều khiển khác với ký hiệu kỳ lạ.

Đảm bảo rằng khi biết hết những ý nghĩa của những biểu tượng kỳ lạ thường thấy trên điều khiển điều hòa nhiệt độ dưới đây, bạn sẽ “ngã ngửa” vì trước giờ đã bỏ qua quá nhiều công dụng của chúng đấy.

1. Những ký hiệu chữ cơ bản

Không ít người khi sử dụng điều hòa nhiệt độ chỉ biết đến những nút điều khiển cơ bản như bật, tắt, tăng, giảm nhiệt độ mà chưa biết tận dụng hết chức năng những nút điều khiển khác với ký hiệu kỳ lạ.

Ngoài nút ON/OFF (Tắt và bật máy) hay nút điều khiển tăng - giảm nhiệt độ mà ai cũng biết thì điều khiển điều hòa nhiệt độ còn có khá nhiều ký hiệu bằng chữ khá dễ hiểu.

MODE: Chọn chế độ máy chạy.

FAN: Chỉ cho quạt gió hoạt động.

FAN SPEED: Chức năng chọn chế độ quạt. Thông thường sẽ có 4 chế độ khi bạn lựa chọn ký hiệu này: mạnh – vừa – yếu – tự động.

Các chế độ của quạt gió trên máy điều hòa nhiệt độ.

AIR SWING: Chọn hướng gió thổi hoặc chọn chế độ tự động đảo hướng gió lên xuống. POWERFUL: Chức năng làm lạnh nhanh. Chế độ này sẽ làm căn phòng lạnh nhanh hơn khi mới bật máy.

ECONO: Chế độ tiết kiệm điện.

Trong quyển hướng dẫn sử dụng điều hòa nhiệt độ, bạn có thể tìm hiểu được khá nhiều chức năng của những biểu tượng khác nhau.

SLEEP: Chế độ ngủ. Khi đặt chế độ này máy sẽ tự động làm tăng nhiệt độ phòng lên 29-30 độ C khi về sáng, giúp cơ thể dễ chịu hơn và đảm bảo sức khỏe hơn trong khi ngủ, tiết kiệm điện hơn.

TIMER: Chức năng hẹn giờ. Ngay sát nút TIMER nếu nhấn nút ON bạn có thể chỉnh thời gian hẹn bật từ 1 – 12h, sau đó nhấn nút SET để nhớ cài đặt vừa rồi hoặc nhấn nút CANCEL để xóa chế độ hẹn giờ bật.

Cài đặt chức năng hẹn giờ tắt (Chế độ này cài khi máy đang hoạt động): Chọn nút OFF và điều chỉnh giờ cần điều hòa tắt, sau đó nhấn nút SET để nhớ hoặc hấn nút CANCEL để xóa chế độ hẹn giờ tắt.

2. Ba chức năng nhiệt độ DRY, COOL và HEAT

Những ký hiệu hình bông tuyết, mặt trời hay hình giọt nước này khá quen thuộc mỗi khi bạn sử dụng điều hòa.

Chắc hẳn đã nhiều lần nhìn thấy những ký hiệu hình bông tuyết, mặt trời hay hình giọt nước này nhưng không phải chị em nào cũng biết chức năng khi sử dụng chúng. Thực ra, đó chính là biểu tượng cho 3 chức năng nhiệt độ cơ bản và được dùng đến nhiều như bạn sử dụng điều hòa.

COOL (hình bông tuyết): chế độ mát.

DRY (hình giọt nước): chế độ khô. Chức năng này làm giảm nhiệt độ trong phòng bằng cách giảm độ ẩm.

HEAT (hình Mặt Trời): chế độ sưởi ấm, chỉ có với điều hòa hai chiều.

Một vài biểu tượng có chức năng cơ bản làm mát, hút ẩm, sưởi và tự động như Cool, Dry, Heat hay Auto.

Bên cạnh đó còn chức năng nhiệt độ thứ tư – đó là AUTO (tự động). Ở chế độ này, màn hình sẽ không hiện thông số, mà điều hòa sẽ tự động điều chỉnh tất cả mọi thứ: nhiệt độ, độ ẩm, sức gió… tuỳ theo điều kiện môi trường xung quanh, sao cho người sử dụng cảm thấy thoải mái nhất.

3. Ký hiệu hình cây thông và ngôi nhà

Đây mới chính là 2 ký hiệu khiến cho người sử dụng cảm thấy khó hiểu nhất và thường hay xuất hiện trên những máy điều hòa nhiệt độ hiện đại. Hai biểu tượng này đi kèm với nhau, là ký hiệu của chức năng Health, được các chuyên gia khuyên sử dụng.

Chức năng này với hình cây thông giúp kích hoạt máy ion không khí có trong điều hòa, đóng vai trò lọc sạch bụi bẩn trong không khí ở tốc độ nhanh nhất. Ngoài ra, các máy điều hòa công nghệ mới còn giúp hút vi khuẩn, thậm chí là virus và giữ lại chúng trong màng lọc, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Ký hiệu cây thông và ngôi nhà chính là 2 ký hiệu khiến cho người sử dụng cảm thấy khó hiểu nhất và thường hay xuất hiện trên những máy điều hòa nhiệt độ hiện đại.

Chức năng còn lại hình ngôi nhà là Scavenging (thu rác) - thường được đính chung một nút bấm. Chức năng này đổi dần không khí từ ngoài vào trong để lọc sạch mùi trong không khí. Khi nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ bên ngoài thì Scavenging còn có thể giúp phòng hạ nhiệt nhanh hơn bình thường.

Tuy rằng 2 chức năng so với các chế độ này rất tốt cho sức khỏe khi sử dụng điều hòa nhưng chúng lại “ngốn” không ít tiền điện của gia đình bạn.

4. Biểu tượng vòi nước

Nếu để ý bạn sẽ thấy khi sử dụng điều hòa, chưa cần bấm bất kỳ nút gì đã thấy biểu tượng này hiện lên. Đó là biểu tượng cho thấy bộ lọc của máy cần được làm vệ sinh, và nó thường hiện lên sau khoảng 200h sử dụng.

5. Biểu tượng cánh quạt thứ 2

Biểu tượng cánh quạt thứ 2 nhưng không phải quạt gió.

Bên cạnh biểu tượng quạt gió thông thường, một số điều hòa hiện đại còn có biểu tượng cánh quạt thứ 2, giống như hình và đây là chức năng X-fan. Khi bật chức năng này, sau khi tắt điều hòa, quạt vẫn sẽ chạy khoảng 10 phút để làm khô hệ thống cũng như gia tăng tuổi thọ cho máy.

Nhìn chung, điều hòa càng hiện đại thì càng có nhiều chức năng chúng ta không biết đến và bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng điều hòa nhiệt độ. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn vẫn là bạn và gia đình cần sử dụng điều hòa nhiệt độ cẩn thận, thường xuyên lau chùi và vệ sinh để máy hoạt động hiệu quả và không làm giảm tuổi thọ của máy.

>> XEM TIẾP: Sự thật "ngỡ ngàng" về kiểu lắp điều hòa "xuyên tường" được dân mạng share ầm ầm

Ngọc Quỳnh (T/h)