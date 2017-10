Các bộ trưởng đến từ Đức, Pháp và Áo nhấn mạnh rằng khu vực tự do đi lại của EU vẫn cần đến các trạm kiểm soát biên giới tạm thời do những mối đe dọa khủng bố liên tiếp.

Cảnh sát Đức kiểm tra an ninh ở khu vực biên giới với Pháp. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin các bộ trưởng đến từ Đức, Pháp và Áo ngày 13/10 nhấn mạnh rằng khu vực tự do đi lại (Schengen) của Liên minh châu Âu (EU) vẫn cần đến các trạm kiểm soát biên giới tạm thời do một số nước thiết lập trong những năm qua do những mối đe dọa khủng bố tiếp diễn.

Phát biểu trước báo giới khi tới tham dự Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ EU ở Luxembourg vào ngày 13/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nói rằng Berlin vẫn cam kết với sự tự do đi lại, song "vào lúc này chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có các trạm kiểm soát."

Bộ trưởng Maiziere cho hay: "Lý do là vì tình hình an ninh căng thẳng tại châu Âu liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế và công tác bảo vệ các biên giới bên ngoài của chúng ta vẫn còn chưa tương xứng."

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Colomb nêu rõ: "Các vấn đề xoay quanh chủ nghĩa khủng bố vẫn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Pháp muốn gia hạn các trạm kiểm soát biên giới thêm 6 tháng."

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka nhấn mạnh rằng châu Âu đối mặt với mối nguy hiểm lớn và những trạm kiểm soát nói trên là cần thiết nhằm theo dõi những đối tượng có thể trở thành phần tử tấn công hay tuyển mộ./.

