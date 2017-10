Ngày 12/10, Chính phủ Đức tuyên bố sẽ kéo dài thêm 6 tháng việc kiểm soát hộ chiếu dọc một số khu vực biên giới, bắt đầu từ tháng 11 tới.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết chính quyền nước này sẽ tiếp tục hoạt động kiểm soát dọc biên giới Đức-Áo và các chuyến bay đến từ Hy Lạp. Ông de Maiziere cho hay việc kiểm soát này được kéo dài do có "một số lượng đáng kể người nhập cư bất hợp pháp" cũng như do tình hình an ninh tại châu Âu cần được tăng cường sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công trong những năm gần đây. Bộ trưởng De Maiziere cũng cho biết ông đã thông báo cho các quốc gia đối tác trong châu Âu về động thái này của Đức.

Đức là thành viên thuộc khu vực tự do đi lại Schengen, thông thường cho phép đi lại không cần thị thực và không kiểm tra hộ chiếu. Tuy nhiên, từ năm 2015, Đức đã bắt đầu hoạt động kiểm tra hộ chiếu, khi hàng chục nghìn người di cư vượt biên sang Đức từ Áo. Trong vòng 2 năm qua, Đức đã cho phép hơn 1 triệu người nhập cư xin tị nạn.

Khu vực tự do đi lại Schengen gồm 22 nước Liên minh châu Âu (EU) cùng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ đã "thất thủ" sau khi khoảng 1,5 triệu người tị nạn và di cư đến EU trong năm 2015 và 2016. Áo, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy là những nước đầu tiên áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới từ năm 2015, khi làn sóng người tị nạn và di cư tràn vào châu Âu.

TTXVN/Báo Tin Tức