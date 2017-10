Hai bàn thắng của Đức Chinh và Huy Toàn được chia đều cho cả hai hiệp giúp SHB Đà Nẵng vượt qua Long An với tỉ số 2-0, qua đó nuôi lại hy vọng lọt vào top 3 khi mùa giải kết thúc.

Tiếp đón đội cuối bảng Long An ở vòng 21 là cơ hội không thể tốt hơn để SHB Đà Nẵng cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức không thể áp đặt được lối chơi về phía Long An trong gần như suốt hiệp 1 dù SHB Đà Nẵng được đánh giá là vượt trội.

Long An nắm chắc suất xuống hạng. Ảnh: Viết Định.

Bất ngờ hơn, Long An chính là đội thi đấu tốt hơn khi họ tạo ra nhiều pha lên bóng rõ nét và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía Văn Hưng hơn so với SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, các pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn tỏ ra quá đơn giản và chưa đủ độ khó để khoan thủng hàng phòng ngự Long An.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số hòa thì Đức Chinh đã giúp SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước ở phút cuối cùng. Phút 45, Gramoz có pha tạt bóng chuẩn xác để Đức Chinh bay người đánh đầu đẹp mắt khai thông bế tắc cho đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức, 1-0 là tỉ số trong hiệp 1.

Có được bàn thắng dẫn trước, nên tinh thần các cầu thủ SHB Đà Nẵng thoải mái hơn trong hiệp 2. Vì thế, không có gì bất ngờ khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2 nhưng những chân sút như Merlo hay Gramoz đều không thể tận dụng được để có thể nới rộng khoảng cách.

Thế trận một chiều được các cầu thủ SHB Đà Nẵng duy trì trong suốt phần lớn thời gian thi đấu còn lại. Tuy nhiên, họ phải đợi đến đúng những phút cuối cùng mới có thể có thêm bàn thắng thứ hai.

Phút 91, SHB Đà Nẵng có tình huống phản công nhanh sau pha mất bóng của Long An, Merlo đột phá và dứt điểm nguy hiểm, không may cho tiền đạo này là Tiến Anh đã cản phá được. Nhưng rất may cho SHB Đà Nẵng là Huy Toàn có mặt kịp thời để nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà.

Huy Toàn đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của mình. Ảnh: Viết Định.

Bàn thắng này đánh dấu sự trở lại không thể tuyệt vời hơn sau thời gian dưỡng thương của Huy Toàn. Bên cạnh đó, chiến thắng này đã giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục thắp lại hy vọng lọt vào top 3 ở mùa giải năm nay.

Ghi bàn: Đức Chinh (45’), Huy Toàn (91’)

Đội hình ra sân:

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Văn Thắng, Britez, Nhật Tân, Việt Anh, Gramoz, Vũ Phong, Thanh Hải, Đức Chinh, Merlo.

Long An FC: Tiến Anh, Hải Phong, Đức Thịnh, Trung Hiếu, Tài Lộc, Thành Long, Hoàng Nam, Tấn Tài, Phương Tâm, Wander, Eydison.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:30 15/10/2017