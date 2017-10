Japanese GP dù đã diễn ra trong một điều kiện không thực sự tốt cho cả các tay đua và người hâm mộ nhưng chắc chắn họ đã không phải thất vọng.

Trong suốt 2 ngày thứ 6 và 7 tại Motegi, những cơn mưa lớn liên tục đổ xuống trường đua khiến hầu hết tất cả các lượt chạy thuộc cả 2 thể thức đều diễn ra trong điều kiện ẩm ướt. Chính vì thế, những bất ngờ lớn có thể xảy ra bởi không có gì là không thể tại MotoGP khi trời đổ mưa. Và cú sốc đầu tiên đã diễn ra ở Q1 của MotoGP khi Maverick Vinales và Cal Crutchlow là những tay đua phải tham dự lượt chạy này.

Marquez bị rút ngắn khoảng cách xuống còn 11 điểm

Không chỉ có vậy, họ thậm chí không thể lọt vào Q2 khi chỉ có thành tích xếp thứ 4 và 5 ở Q1 và sẽ xuất phát thứ hạng 14 và 15 trong cuộc đua chính thức. Đó là một bất lợi lớn cho Vinales, ứng cử viên cho chức vô địch mùa này. Còn với Q2, những bất ngờ còn lớn hơn rất nhiều khi tất cả đều cho rằng Marc Marquez sẽ có thể dễ dàng giành pole, nhưng mọi chuyện lại theo một chiều hướng khác.

Johann Zarco lại thể hiện được khả năng của mình khi chạy trời mưa và đã xuất sắc giành pole với thời gian 1 phút 53,469 giây. Chậm hơn 0,318 giây, Danilo Petrucci lại một lần nữa lỡ hẹn với vị trí pole, nhưng vị trí thứ 2 cũng là một thành tích tốt cho tay đua của Pramac Ducati.

Marquez là tay đua cuối cùng ở hàng đua đầu tiên với thành tích 1 phút 53,903s, và anh vẫn có thể hài lòng bởi tay lái cạnh tranh với anh trên bảng xếp hạng cá nhân, Andrea Dovizioso sẽ bắt đầu Japanese GP ở vị trí thứ 9. Tay đua có nhiều thành công tại Motegi, Jorge Lorenzo xuất phát thứ 5 còn ‘The Doctor’ Valentino Rossi, anh sẽ có một ngày đua “bận rộn” khi chỉ có được vị trí thứ 12.

Bước vào ngày đua chính thức, do có sự cố tràn dầu ra đường vào buổi sáng nên những cuộc đua Moto2 và Moto3 bị đẩy lùi lại và rút ngắn số vòng chạy chỉ còn 2/3 so với dự kiến. Nhưng với MotoGP, do đây là sự kiện tâm điểm và cuối cùng trong ngày nên nó vẫn sẽ giữ được đầy đủ 24 vòng đua/115km đường đua như dự kiến. Tất nhiên, cuộc đua vẫn sẽ diễn ra trong mưa, báo hiệu những bất ngờ thú vị.

Danilo Petrucci dù cố gắng nhưng cũng chỉ có được hạng 3

Dù thế, những diễn biến đầu tiên từ cú xuất phát vẫn mang đến một kịch bản thường thấy trong các cuộc đua năm nay, Marquez là người xuất phát tốt, vươn lên dẫn đầu nhưng vẫn không thể so sánh với Lorenzo, tay đua sẽ nhận được giải thưởng Xuất phát hay nhất của mùa giải này. Ở phía sau, Dovizioso cũng nhanh chóng vươn lên, điều cần phải làm nếu muốn tiếp tục thách thức Marquez, trong khi đó hai tay lái xuất phát đầu tiên là Zarco và Petrucci đều tụt 2 hạng so với khi bắt đầu.

Với tay lái số 99, lần dẫn đầu này của anh không diễn ra được bao lâu, chỉ 1 vòng ở vị trí số 1, anh nhanh chóng bị một tay đua khác của Ducati là Petrucci vượt qua, và những diễn biến tiếp theo lại theo một hiệu ứng dây chuyền để rồi anh liên tục bị rớt hạng.

Chỉ 5 vòng đua sau, anh đứng ở vị trí thứ 9. Ngược lại, sau khi chiếm lấy vị trí dẫn đầu, Petrucci nhanh chóng tách tốp và tạo ra khoảng cách gần 2 giây so với Marquez và Dovizioso. Tuy nhiên không có gì đảm bảo cho chiến thắng của tay lái người Italia bởi hai đối thủ phía sau sẽ làm tất cả những gì có thể để về nhất, tạo áp lực lên đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Chiến thắng thứ 5 của năm 2017 cho Andrea Dovizioso

Trong gần 10 vòng tiếp theo, top dẫn đầu gồm 3 chiếc xe kiên trì bám đuổi nhau, giữ khoảng cách ổn định và chưa tiến hành tấn công bởi thời điểm này còn quá sớm. Tới khi chỉ còn 10 vòng nữa, Marquez bắt đầu bám sát Petrucci và anh gặp không quá nhiều khó khăn để giành lấy vi trí số 1 từ tay tay lái số 9. Muốn tấn công Marquez, Dovizioso cũng cần nhanh chóng vượt qua người đàn em trước khi bị đối thủ số 93 bỏ cách quá xa, và anh cũng chỉ mất thêm 1 vòng để lấy được vị trí thứ 2.

Đến lúc này, khi chỉ còn 1 đối thủ trước mắt, tay lái số 04 bắt đầu thể hiện hết khả năng của chiếc Ducati khi anh liên tục có những vòng chạy ấn tượng, và quan trọng là nhanh hơn Marquez để có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Sau 5 vòng liên tục dùng hết sức, anh đã có được cơ hội vươn lên ở vòng thứ 19 và thành công khi đè và ép sát được chiếc Repsol Honda, rồi vươn lên dẫn đầu. Tay đua người Tây Ban Nha không vội vã lấy lại vị trí đã mất mà chờ một thời điểm thích hợp khác.

Nó đã tới khi chỉ còn 3 vòng nữa là cuộc đua kết thúc, anh giành lại vị trí với sự quyết liệt cũng như mạo hiểm cần có. Ngay lập tức, Marquez cố gắng gia tăng khoảng cách để khiến Dovizioso không thể có cơ hội nào khác vượt lên. Tuy nhiên khi tưởng chừng như tay đua của Repsol Honda sẽ có được chiến thắng chung cuộc thì kịch tính đã được đẩy lên cao trào ở vòng đua cuối cùng.

Podium Japanese GP 2017

Ở khúc cua 4, 5 Marquez đã bị mất nhịp và suýt chút nữa đã phải bỏ cuộc, điều đó giúp cho Dovizioso tiến gần anh hơn, và tới đoạn đường thẳng dài nhất Downhill, tận dụng tốc độ của chiếc Ducati, Dovizioso đã khiến Marquez phải trả giá cho sai lầm đó.

Nhưng Marquez chưa chịu thua, anh cố gắng thêm 1 lần nữa ở khúc cua cuối cùng nhưng không thành, qua đó, “dâng” chiến thắng xứng đáng cho tay đua người Ý. Đó là chiến thắng thứ 5 trong mùa giải cho tay đua của Ducati san bằng thành tích của chính Marquez

Nhờ kết quả đó, giờ đây khoảng cách giữ hai tay đua trên chỉ còn 11 điểm, và cơ hội vô địch đều còn rộng mở cho cả hai trong 3 chặng đua cuối cùng.

Danilo Petrucci về thứ 3, có thể hài lòng với thêm 1 podium nữa giành được. Xếp thứ 4 và 5 là một bất ngờ từ hai tay lái của Suzuki, Andrea Iannone và Alex Rins, và đó là thành tích tốt nhất kể từ khi chuyển lên MotoGP với Rins. Trong khi đó, Valentino Rossi lại bỏ cuộc ngay từ vòng thứ 6 sau cú ngã đau, còn với Vinales, cơ hội vô địch gần như chấm dứt khi anh chỉ có được thứ hạng 9.

Chặng đua thứ 16 của mùa giải sẽ tiếp tục vào cuối tuần này tại trường đua Philips Island, Australia, từ ngày 20 đến 22 tháng 10 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua Japanese GP 2017:

Bảng xếp hạng cá nhân sau 15 chặng đua:

Sau 3 tuần “nghỉ dưỡng”, MotoGP sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải.

Roger Bui