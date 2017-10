Một đô vật người Mỹ đã bị chấn thương rất nặng sau một cú nhảy liều mạng từ độ cao 13m.

Một chấn thương đáng sợ vừa xảy ra trong một show đấu vật chuyên nghiệp của công ty đấu vật nổi tiếng nước Mỹ, WWE. Một người đã liều mạng nhảy từ độ cao 13m (khoảng nóc của 1 ngôi nhà 3 tầng) và bị chấn thương rất nặng, bao gồm gãy xương sườn và trật khớp vai.

Shane McMahon nhảy từ độ cao 13m lên đối thủ đang nằm trên bàn bình luận viên

Shane McMahon, con trai của ông chủ WWE Vince McMahon, có một mối thù với ngôi sao Kevin Owens và hai người giải quyết ân oán trong một trận đấu đặc biệt có tên “Hell in a Cell”. Khác với một trận đấu vật thông thường diễn ra trên sàn đấu 4 góc, Hell in a Cell đặt 2 đấu thủ (hoặc 2 đội) vào bên trong một chiếc lồng sắt lớn bao trùm cả sàn đấu lẫn một phần bên ngoài.

Trong lúc trận đấu diễn ra, Shane McMahon đã khiến Kevin Owens rơi xuyên qua bàn của nhóm bình luận viên chương trình trong lúc hai người đang leo lên nóc chiếc lồng. Cảm thấy từng đó chưa đủ, Shane đặt Owens lên một chiếc bàn bình luận khác, leo lên nóc lồng và định nhảy từ độ cao 13m xuống người Owens.

Nhưng đúng vào giây chót, một đồng minh của Owens đã kéo đô vật này ra khỏi bàn, khiến một mình Shane rơi xuyên qua chiếc bàn, sau đó dẫn tới chiến thắng của Owens.

Phía WWE đã xác nhận sau trận đấu rằng Shane McMahon đã bị chấn thương nặng, bao gồm gãy xương sườn, trật khớp vai và chấn thương nhẹ ở cổ. Shane sẽ phải dành thời gian chữa trị trong bệnh viện trước khi có thể trở lại sàn đấu.

Shane bị gãy xương sườn và trật khớp vai sau cú nhảy liều mạng

Năm nay 47 tuổi và không phải là một đô vật thực sự, nhưng Shane McMahon từ năm 1999 đã tham gia khá nhiều trận đấu của WWE và các trận đấu đa phần có yếu tố rủi ro cao do có sự hiện diện của các loại vũ khí không sát thương. Đây thậm chí không phải lần đầu Shane nhảy từ độ cao này lên người đối thủ, ông đã từng làm như vậy (thành công) trong một trận đấu với đô vật nổi tiếng đã giải nghệ The Undertaker.

Môi trường Hell in a Cell được WWE quảng cáo là một trong những thể thức đấu nguy hiểm nhất và chỉ dùng để kết thúc những cốt truyện đã có sự leo thang cao độ về thù hận và bạo lực. Xuất hiện năm 1997, Hell in a Cell mang tới khoảnh khắc kinh điển nhất vào năm 1998 khi The Undertaker ném đô vật huyền thoại Mick Foley từ nóc lồng rơi xuống bàn bình luận viên (Foley vẫn tỉnh táo để thi đấu sau đó), và những khoảnh khắc tương tự đã xuất hiện thêm từ đó cho tới nay.

Q.D