Dù các hãng xe liên tục đưa ra những đợt giảm giá sâu ở tháng 9, nhưng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 4% so với tháng 8/2017 và 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù giảm giá mạnh nhưng doanh số thị trường ô tô giảm mạnh. Ảnh: TTXVN.

Các ô tô hãng đã có cuộc "chạy đua" giảm giá như Mitsubishi giảm giá tới 220 triệu đồng đối với mẫu SUV cỡ lớn Outlander, hãng Honda giảm giá gần 300 triệu đồng... Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố ngày 10/10, doanh số bán ô tô toàn thị trường trong tháng 9 sụt giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong tháng 9/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 4% so với tháng 8/2017 và giảm 20% so với tháng 9/2016.

Cụ thể, trong tổng số 21.216 xe có: 11.637 xe du lịch; 8.700 xe thương mại và 879 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 7%; xe thương mại không đổi và xe chuyên dụng tăng 4% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.739 xe, giảm 5% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.477 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Báo cáo bán hàng của VAMA.

Tổng doanh số bán hàng 9 tháng giảm 8% so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, xe ô tô du lịch giảm 7%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 9/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kì năm ngoái.

Sụt giảm lớn nhất phải kể đến là hãng Peugeot, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái và 18% so với tháng trước, Thaco sụt giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái và 9% so với tháng trước…

Tuy nhiên, dù thị trường ảm đạm vẫn có những mẫu xe dẫn đầu về doanh số: Toyota Vios (1.669 xe), Toyota Fortuner (1.267 xe), Ford Range (1.259 xe)…

Bất ngờ nhất ở tháng này là sự góp mặt của mẫu xe Honda CR-V khi xếp thứ 2 trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất với 1.325 xe bán ra. Theo các chuyên gia nhận định thì việc doanh số Honda CR-V tăng cao bất ngờ ở tháng 9 chính là do việc giảm giá sâu của mẫu xe này.

Thu Trang/Báo Tin Tức