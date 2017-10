Công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) đã chính thức bàn giao cháu bé 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ cho trung tâm bảo trợ xã hội.

Liên quan đến vụ việc bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ được nữ công an phường cho bú, sáng 7/10, Thiếu tá Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chiều 6/10, Công an phường đã chính thức bàn giao cháu bé cho trung tâm bảo trợ xã hội.

Cháu bé bị bỏ rơi được cán bộ Ly cho bú.

“Sau hơn 1 ngày chờ đợi nhưng không thấy thân nhân đến nhận lại cháu bé nên chúng tôi đã đưa cháu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội để cháu bé được chăm sóc tốt hơn. Rất mong sau này người thân cháu bé biết được thông tin này sẽ đến trung tâm bảo trợ xã hội để nhận lại cháu” – ông Thanh cho hay.

Theo Thiếu tá Thanh, từ hôm qua đã có nhiều người gọi điện và trực tiếp đến trụ sở công an mong muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng việc cho nhận con nuôi không thuộc thẩm quyền của công an phường nên đơn vị đã từ chối.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 5/10, Công an phường Mỹ Đình 2 này nhận được tin báo về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Đình 2 đã nhanh chóng có mặt tại nhà nghỉ và đưa cháu bé về chăm sóc. Theo ông Thanh, cháu bé bị bỏ rơi là một bé trai khoảng 7 tháng tuổi bụ bẫm, khoẻ mạnh.

"Khi được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2, cháu bé đã được một cán bộ công an tên Ly, người cũng đang nuôi con nhỏ cho bú từ hôm qua đến nay", ông Thanh thông tin.

Tùng Lâm