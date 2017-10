Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Kim Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình) cứu hộ thành công 5 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Đông (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) bị trôi dạt trên biển vào bờ an toàn.

Quân y của Đồn Biên phòng Đa Lộc kiểm tra sức khỏe cho người gặp nạn.

Trước đó, ngày 10/10, 5 công nhân gồm: Bùi Văn Tầm (sinh năm 1961, ở thành phố Hải Phòng), Đặng Văn Thắng (sinh năm 1967, ở Kiến Xương, Thái Bình), Trần Văn Nam (sinh năm 1971, ở Kim Sơn, Ninh Bình), Cà Văn Hải (sinh năm 1995, ở Sông Mã, Sơn La) và Trần Văn Thiện (sinh năm 1986, ở Hải Hậu, Nam Định) cùng đi trên sà lan rộng 10 mét, dài 40 mét của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Đông. Các công nhân này đang thi công công trình tại khu vực Cồn Nổi, Kim Sơn (Ninh Bình) thì bị sóng giật đứt dây neo sà lan, trôi dạt tự do trên biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Kim Sơn và Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, thông báo cho ngư dân hai tỉnh cùng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có mưa to, gió lớn nên đến 15 giờ 30 phút ngày 10/10, các lực lượng chức năng mới phát hiện sà lan cùng 5 công nhân nằm cách đảo Nẹ, Thanh Hóa khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam. Cả 5 người đều trong tình trạng kiệt sức do say sóng.

Quân y Đồn Biên phòng Đa Lộc đã kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ thuốc cho 5 người gặp nạn và đưa vào bờ an toàn.

Sà lan kể trên cũng được lực lượng Bộ đội Biên phòng Ninh Bình kéo về Cồn Nổi.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)