Bên cạnh đó, dù album 'Joanne' khá nhạt nhoà nhưng Lady Gaga cũng có nhiều khả năng giành hạng mục 'Song of The Year'.

Trước thềm công bố danh sách đề cử của giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh Grammy 2018, các nhà phê bình đã có cho mình những nhận định đầu tiên về chủ nhân tương lai của từng hạng mục. Trong đó, 2 bảng quan trọng nhất Song of The Year và Record of The Year cũng đã được đem ra mổ xẻ.

Sẽ nhiều người thắc mắc về sự khác nhau giữa 2 giải này. Song of The Year (Ca khúc của năm) là dành cho tác giả người đã sáng tác ca khúc, còn Record of The Year (Bản thu âm của năm) thì dựa phần lớn trên quá trình sản xuất và thể hiện bài hát.

Trong khi album Joanne của Lady Gaga không thật sự là 1 bước đột phá đủ để gia nhập hội Album của năm, thì riêng single Million Reasons lại có nhiều khả năng hơn bởi giai điệu ballad cảm xúc và ca từ ý nghĩa phù hợp với tiêu chí của Song of The Year. Bên cạnh đó, cơ may tham gia Song of The Year cũng chia đều cho Green Light (Lorde) và Castle on The Hill (Ed Sheeran), cả 2 single nằm trong 2 album được đánh giá cao.

MV Million Reasons

MV Castle on The Hill

MV Green Light

Kế đến, ở Record of The Year, Grammy năm nay vẫn tiếp tục khẳng định vai vế “ông lớn” Kendrick Lamar khi mỗi single Humble với giai điệu lẫn lyric đều khác biệt, không giống những gì chủ nhân nó làm trước đây, đã xứng đáng để lọt vào cả 2 bảng dành cho bản thu âm và ca khúc. Chắc chắn rằng khó có thể thiếu Look What You Made Me Do đang “làm mưa làm gió” thời gian vừa qua. Dễ dàng thấy sự khôn ngoan của Taylor Swift khi chọn thời điểm ra mắt single trở lại kịp thời trước khi Grammy đóng cổng đề cử (từ 1/10/2016 - 30/9/2017).

MV Look What You Made Me Do

Anh Min (Theo Billboard)