Dự báo thời tiết 23/10, một đợt khí lạnh bổ sung xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống, có nơi dưới 19 độ.

Thời tiết đầu tuần ngày 23/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm mai (23/10), sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống miền Bắc, sau là các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi.

Được nhận định có cường độ yếu, nhưng với bản chất là lạnh khô, sau khi ảnh hưởng không khí lạnh biến tính nhanh nên chỉ gây lạnh vào đêm về sáng sớm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 19 độ C.

Không khí lạnh về khiến phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 20 độ C.

Tại khu vực miền Nam, thời tiết chủ đạo vẫn nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày ở mức từ 23 - 29 độ C, ban đêm 26 - 32 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng vào ngày đầu tuần 23/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

An An