Dự báo thời tiết hôm nay 12/10, lũ ở các sông đang ở đỉnh trong khi mưa vừa đến mưa to kèm dông lốc được dự báo tiếp tục hoành hành ở các tỉnh phía Bắc nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên ngày và đêm hôm qua (tính đến 1h ngày 12/10) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Chi Nê (Hòa Bình) 156mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 143mm, Yên Định (Thanh Hóa) 71mm….

Trong khí đó, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía nước ta, ngày hôm nay (12/10) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Dự báo do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên dự báo thời tiết hôm nay 12/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Hòa Bình-Sơn La, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình sáng nay có mưa to, có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, Cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với ngập lụt vùng hạ du.

Diễn biến lũ trên các sông

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đang lên chậm, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang duy trì ở mức đỉnh, hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên nhanh.

Lúc 5h ngày 12/10, mực nước trên các sông như sau: Trên sông Thao tại Yên Bái: 32,30m (trên BĐ3: 0,30m); tại Phú Thọ: 18,31m (trên BĐ2: 0,11m); Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 5,51m (trên BĐ3: 1,51m, trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,27m); Trên sông Hồng tại Hà Nội: 8,38m (dưới BĐ1: 1,12m)

Dự báo lũ trên sông Hoàng Long: Trong 6 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ đạt đỉnh ở mức 5,60m (trên BĐ3: 1,60m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1985: 0,36m). Trong 6-12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 5,30m (trên BĐ3: 1,30m).

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 4,5m (trên BĐ3: 0,5m). Ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Ninh Bình được cảnh báo rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Dự báo lũ trên sông Thao: Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,60m (dưới BĐ3: 0,40m); tại Phú Thọ ở mức 18,20m (mức BĐ2). Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 30,60m (dưới BĐ2: 0,40m); tại Phú Thọ xuống mức 17,50m (mức BĐ1).

Ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận thành phố Yên Bái, huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Dự báo lũ hạ lưu sông Hồng: Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh ở mức 9,5m (mức BĐ1). Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức 8,8m (dưới BĐ1: 0,70m). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Dự báo thời tiết hôm nay 12/10 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Yên Bái và Nam Sơn La sáng nay có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Mưa lũ đang gây ngập úng nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu vực Nam đồng bằng sáng có nơi mưa to đến rất to; đêm mưa giảm dần. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Video: Ít nhất 27 người chết, hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu do mưa lũ

Kim Thược