Theo dự báo thời tiết hôm nay (11.10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến cuối tuần, thời tiết sẽ chuyển se lạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, thủ đô Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to khắp cả ngày. Trong đó các tỉnh phía Tây và Nam Hà Nội nhiều hơn khu vực phía Bắc và nội thành.

Dự báo thời tiết hôm nay (11.10): Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa to và rất to, thời tiết chuyển lạnh. Ảnh: Hồng Liên

Do cùng lúc chịu tác động của không khí lạnh và áp cao cận nhiệt đới nên Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc vẫn tiếp cục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh kèm sấm sét.

Trời có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ không quá 29 độ, ban đêm giảm còn 25-26 độ C. Từ 12.10, mưa bắt đầu giảm dần, trưa chiều có thể hửng nắng, nhiệt độ ban ngày nhích nhẹ lên 30 độ C.

Ngày 13.10, trời nắng, có lúc có mưa rải rác, ban ngày cao nhất lên 31 độ. Đến cuối tuần, do chịu tác động của không khí lạnh, Hà Nội sẽ có mưa trở lại, nhiệt độ ban ngày giảm còn 28- 29 độ C, ban đêm se lạnh 22-23 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ đêm 10.10 đến ngày 12.10 khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Vào lúc 3 giờ 30 sáng nay 11.10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cũng phát bản tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Hoàng Long, tin lũ trên sông Đà và cảnh báo lũ trên sông Thao.

Diễn biến lũ:

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long đang lên chậm. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà và mực nước sông Thao tăng nhanh.

Lúc 3 giờ ngày 11.10, mực nước tại Bến Đế: 4,16m (trên BĐ3: 0,16m); lưu lượng đến hồ Hòa Bình: 9050 m3/s (trên BĐ 1: 1050 m3/s);

Lúc 1 giờ ngày 11.10, mực nước tại Yên Bái: 29,74m (dưới BĐ 1: 0,26m).

Dự báo:

Trong 06 giờ tới, mực nước, lưu lượng trên các sông như sau:

Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,20m (trên BĐ3: 0,20m), sau xuống;

Trên sông Thao tại Yên Bái: 30,50m (trên BĐ1: 0,5m), sau xuống;

Lưu lượng đến hồ Hòa Bình tăng lên mức: 10000 m3/s (BĐ2), sau giảm;

Trong 12 giờ tới, mực nước, lưu lượng trên các sông như sau:

Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,70m (trên BĐ2: 0,2m);

Trên sông Thao tại Yên Bái: 30,20m (BĐ1); tại Phú Thọ:17,30m (dưới BĐ1: 0,2m);

Lưu lượng đến hồ Hòa Bình: 7000 m3/s (dưới BĐ1: 1.000 m3/s);

Cảnh báo: Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết hôm nay (11.10) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng Hòa Bình, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu vực Nam đồng bằng có mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Lục Vô Song