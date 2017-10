Hồi 19h ngày 8.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Theo NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 19h ngày 9.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và suy yếu nhanh.

Hình ảnh mây vệ tinh. Ảnh: NCHMFCảnh báo gió mạnh trên biển: Từ trưa nay (9.10), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Thanh Hóa-Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo gió giật trên đất liền: Từ chiều mai, khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió giật cấp 6-8.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 7h ngày 9.10 đến 19h ngày 10.10 phổ biến 100-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa lớn hơn 200mm.

Sẵn sàng ứng cứu khi áp thấp nhiệt đới vào bờ

Để sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú yên; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, NN&PTNT, TT&TT yêu cầu tăng cường công tác ứng cứu, chủ động phòng, chống; thông báo để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đối với khu vực trên đất liền, kiểm tra, rà soát, chủ động sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn các hồ, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ ở các địa phương đã tích đầy nước; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ…

Kh.V