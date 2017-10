Hầu khắp miền Bắc vào đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 3 ngày tới.

Do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 109mm, Thái Bình 43mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 29,2mm...

Hầu khắp miền Bắc kéo vào đến Hà Tĩnh sẽ có mưa mừa, mưa to từ nay đến 9/10

Yếu tố gây mưa vẫn hoạt động mạnh, nên dự báo từ nay đến 9/10, các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, vùng ven biển có nơi trên 200mm.

Do có mưa, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và khắp miền Bắc trong những ngày tới luôn duy trì ở mức 31-32 độ C. Ban đêm vùng núi giảm còn 22-23 độ C, các tỉnh đồng bằng phổ biến 25-26 độ.

Tại miền Trung, phân hoá thời tiết 2 vùng rõ rệt. Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế mát mẻ 28-31 độ C, trong khi đó Đà Nẵng – Bình Thuận oi nóng 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều nay tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi mưa lượng khá. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên tăng thêm khoảng 3 độ, lên mức 29-32 độ C, Nam Bộ nắng gián đoạn 30-32 độ

Trên biển, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến 8/10, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-8.

M.Anh