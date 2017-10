Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông với gió giật cấp 9.

Vùng áp thấp còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km và đang di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan, Philippines khoảng 150km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong hôm nay, vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3,0-4,0m, biển động mạnh..

Trên đất liền, ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, khắp các tỉnh từ Quảng Bình vào đến Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến hết ngày mai.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam lượng mưa 50-100mm/đợt. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận mưa phổ biến 30-70mm/đợt.

Các tỉnh phía Nam Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Do có mưa, nhiệt độ ở Trung Bộ giữ ở mức khá thấp, phổ biến 25-28 độ C. Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận mát mẻ 28-31 độ; Tây Nguyên ổn định 27-30 độ C và cao nhất tại Nam Bộ hôm nay không quá 31 độ.

Tại miền Bắc, đêm qua còn lạnh nhưng từ hôm nay nhiệt độ sẽ tăng dần, mưa ngớt hẳn, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay sẽ lên mức 24-27 độ C. Sang đến ngày mai có thể lên tới 29 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay cũng tăng lên 25-28 độ C.

Tuy nhiên ban đêm tại vùng núi vẫn có nơi lạnh dưới 18 độ, Hà Nội ban đêm se lạnh 20-23 độ C.

M.Anh