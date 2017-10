Nhiệt độ miền Bắc đã xuống thấp nhất trong đợt lạnh này, vùng núi chuyển rét 9-12 độ C.

Hôm qua toàn miền Bắc đồng loạt se lạnh do chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh. Ngay tại Hà Nội, không khí lạnh kết hợp với mưa nên nhiệt độ trong ngày giảm rất nhanh: Lúc 7h sáng 24 độ, đến 10h giảm còn 22 độ, 13h còn 21,4 độ và đến 16h giảm còn 21 độ.

Thời điểm 16h, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận mức nhiệt rất thấp như Hải Phòng lạnh 19 độ, TP.Lạng Sơn lạnh 17 độ, TP.Hoà Bình 22 độ...

Hôm nay miền Bắc tiếp tục se lạnh và có mưa

Đến chiều qua, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, dồn xuống nước ta nên đêm qua, rạng sáng nay là thời điểm nhiệt độ hạ thấp nhất trong đợt lạnh này.

Cụ thể nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội xuống 17 độ, TP Lạng Sơn 16 độ, TP Hải Phòng giảm còn 17 độ, TP Sơn La, Lai Châu ở ngưỡng 18 độ C.

Riêng các tỉnh vùng núi cao, nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống rất sâu: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 9 độ, Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 11 độ, Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 12 độ.

Do không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên trong hôm nay, mưa sẽ tiếp diễn khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cá biệt có điểm mưa to đến rất to.

Nhiệt độ hôm nay dự báo có nhích nhẹ, cao nhất tại Hà Nội ở mức 21-24 độ C; TP Lạng Sơn 19 độ, các TP Sơn La, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hải Phòng đồng loạt 23 độ, TP.Lào Cai 24 độ, TP.Điện Biên Phủ 26 độ... Từ mai, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng dần, mưa giảm.

Khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ở mức 23-26 độ, vào đến Đà Nẵng - Bình Thuận, nhiệt độ tăng lên 28-31 độ.

Nam Tây Nguyên vào đến Nam Bộ hôm nay dự báo sẽ tiếp diễn mưa vừa, mưa to do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 27-30 độ C, Nam Bộ phổ biến 28-31 độ.

M.Anh