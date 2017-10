Trong hôm nay, khắp Bắc Bộ kéo vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông nên suốt ngày hôm qua, ở khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình, nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm.

Một số nơi có mưa cực lớn như Chi Nê (Hòa Bình) 285mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 278mm, Phủ Lý (Hà Nam) 220mm, TP.Thanh Hóa 235mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 244mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 236mm, Tp.Vinh 261mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 277mm… Tại Chương Mỹ và Thanh Oai (Hà Nội) cũng đã có mưa gần 190mm.

Quốc lộ 8B qua Hà Tĩnh bị ngập sâu trong hôm qua do mưa lớn

Trong hôm nay, do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao hoạt động mạnh nên khắp Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa.

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Tại miền Bắc, cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ.

Vào đến miền Trung, nguy cơ ngập úng tại TP Thanh Hóa, TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn và TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Ngoài ra, cần đặc biệt đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt ở các huyện:

Thanh Hóa: huyện Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân.

Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp.

Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ; Quảng Bình: huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy.

Do mưa dồn dập, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La cũng đang lên nhanh: sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 11,5m, trên BĐ2 0,5m; sông Chu tại Xuân Khánh ở mức 10,4m (BĐ2). Tại miền Bắc, sông Hoàng Long tại Bến Đế lên trên mức BĐ3.

M.Anh