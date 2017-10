6 đối tượng truy nã nguy hiểm từ tỉnh Quảng Ninh, gây án tại Lạng Sơn, vừa xâm nhập vào Huế đã bị Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh TT-Huế phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ vào ngày 5/10. Đây là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động tội phạm có tổ chức.

Nhóm đối tượng truy nã người Quảng Ninh bị Công an TT-Huế bắt giữ khi vào địa bàn này.

Trước đó, vào lúc 11h trưa 5/10, tại khách sạn HT2, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, lực lượng Cảnh sát truy nã phối hợp đội Cảnh sát hình sự đã đồng loạt ập vào 3 phòng nghỉ của khách sạn này, tiến hành bắt giữ các đối tượng Nông Văn Chủ (SN 1986), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1990), Vũ Văn Trung (SN 1987), Ngô Đình Phong (SN 1999), Bùi Đắc Cường (SN 1988, tất cả đều trú tại tỉnh Quảng Ninh). Đây là những đối tượng đang bị Công an thành phố Lạng Sơn truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tại Lạng Sơn, do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm đối tượng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Văn Mạnh với nhóm Nguyễn Việt Hùng (cùng trú Lạng Sơn). Sau đó, nhóm của Mạnh cùng với khoảng 20 đối tượng khác đều trú tại Quảng Ninh đem theo gậy, dao đến đánh nhóm của Hùng. Khi nhóm Hùng chống trả và bỏ chạy thì 1 đối tượng tên Tuyên trong nhóm Hùng dùng súng hoa cải bắn lại làm bị thương 5 đối tượng trong nhóm của Mạnh.

Khi vụ án xảy ra, Công an Lạng Sơn khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt 17 đối tượng có liên quan, đồng thời, ra lệnh truy nã đối với số đối tượng còn lại. Ngay khi nhận thông tin từ Công an Lạng Sơn nghi vấn nhóm đối tượng nêu trên đang trốn lệnh truy nã ở Huế, Ban Giám đốc Công an TT-Huế đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát truy nã nhanh chóng phối hợp bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát truy nã Công an TT-Huế thực hiện thủ tục bàn giao 6 đối tượng Chủ, Lâm, Trung, Phong, Hiệp, Cường cho Công an thành phố Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Ngọc Văn