Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ, nữ sinh gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Qua đấu tranh, đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 1997, ngụ ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã thừa nhận hành vi của mình.

Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc - Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết, qua nguồn tin từ người dân và hình ảnh trích xuất từ camera, Công an huyện đã tập trung lực lượng để điều tra, khoanh vùng đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tuấn Anh tại nơi cư ngụ. Khám xét nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ gần 20 vật dụng có khả năng sát thương cao như dao rọc giấy, dao lam, giũa móng tay bằng kim loại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Hoài Ngọc cho biết, bước đầu đối tượng khai nhận nguyên nhân là do buồn chuyện gia đình nên ra tay thủ ác. Để thực hiện hành vi, nghi phạm thường chạy xe gắn máy biển kiểm soát 67L1 - 717.12 vào sáng sớm hoặc giữa trưa quanh các tuyến đường vắng ở thị trấn Lấp Vò, xã Hội An Đông, Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò) để tiếp cận phụ nữ chạy xe một mình, rồi gây án.

Theo thống kê của Công an huyện, 8 trường hợp phụ nữ, trong đó có 3 nữ sinh bị đối tượng áp sát và dùng vật sắc nhọn rạch vào mông, đùi, gây thương tích từ ngày 8 - 11/10; từ ngày 12/10 đến nay không có thêm trường hợp nào khác bị tấn công.

Công an huyện đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng Tuấn Anh về hành vi cố ý gây thương tích, mặt khác tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, tránh để hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chương Đài (TTXVN)