Ca khúc chủ đề của phim 'Cô Ba Sài Gòn' chính thức trao tay nữ ca sĩ Đông Nhi, hứa hẹn mang đến cho khán giả làn gió mới.

Sau sự thành công của ca khúc Bống bống bang bang được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng. Một lần nữa, nhạc sĩ trẻ Only C tiếp tục được Ngô Thanh Vân và e-kíp Cô Ba Sài Gòn “đặt hàng” cho ca khúc chủ đề của bộ phim lần này.

Điều đặc biệt nhất là chính ca sĩ Đông Nhi, người được “chọn mặt gửi vàng” sẽ trình bày ca khúc này cho phim. Không những thế, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ Đông Nhi có cơ hội hợp tác và hát nhạc phim của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Dường như đồng điệu với cả ê-kíp về tình yêu với chiếc áo dài Đông Nhi không ngần ngại nhận lời ngay.

Chia sẻ về cơ duyên này, Đông Nhi tiết lộ: “Bản thân Nhi đã yêu áo dài từ rất lâu rồi. Do đó, khi được nhận lời mời hát nhạc phim Cô Ba Sài Gòn, một ca khúc với giai điệu tươi vui ca ngợi và tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam, Nhi cảm thấy rất hứng thú và mong muốn truyền tải được tốt nhất thông điệp của ca khúc này”.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Only C cũng chia sẻ: “Đây đơn thuần là một ca khúc pop, giai điệu dễ nhớ nhưng ca từ gửi gắm nhiều điều, cả tôi và chị Ngô Thanh Vân đều muốn khán giả thêm yêu tà áo dài Việt hơn nữa”.

Ngày 20.10 tới đây tại Fashionology Festival 2017, Đông Nhi sẽ có buổi trình diễn đầu tiên với khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ trước đến nay, âm nhạc của Đông Nhi luôn được khán giả yêu thích nhờ sự sôi động cùng ca từ ngắn gọn dễ nhớ. Có thể nói ca khúc này là một trong những điểm cộng giúp phim Cô Ba Sài Gòn thêm phần tươi mới và đến được gần hơn với khán giả trẻ.

Lấy bối cảnh Sài Gòn xưa, phim Cô Ba Sài Gòn gắn chặt với hình ảnh tà áo dài truyền thống Việt Nam, thông qua câu chuyện về số phận của nhân vật Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai). Phim do Trần Bửu Lộc - Kay Nguyễn đạo diễn và còn có sự tham gia diễn xuất của NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X.... dự kiến ra mắt vào ngày 10.11.2017.

