Chiều 10/10, lãnh đạo phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho PV biết, đã bàn giao đối tượng Quảng, bị truy nã 18 năm qua cho công an TP Hồ Chí Minh. Quảng là phóng viên của 1 tờ báo.

Trước đó, vào chiều 8/10, Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, CQĐT đã bắt Vũ Thái Quảng (SN 1974), trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) theo quyết định truy nã của CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh cách đây 18 năm.

Quảng bị truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội. Lúc đó, các đối tượng liên quan đã bị xử lý, riêng Quảng bị truy nã. Gần đây, Quảng xuất hiện tại Nghệ An và mang danh phóng viên thường trú của báo Kinh doanh & Pháp luật.

Tại cơ quan công an, Quảng đã thừa nhận việc mình bị truy nã cách đây 18 năm với tội danh nêu trên.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 10/10, đại diện báo Kinh doanh & Pháp luật (nơi Quảng đang công tác) cho biết, Quảng không bị CQĐT bắt giữ và CQĐT cũng không cung cấp thông tin.

Để xác minh lại nguồn tin một cách chính xác, khách quan, chiều 10/10, PV đã làm việc trực tiếp với Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An. Ông Minh khẳng định: Tối qua (9/10), PC52 Công an Nghệ An đã có biên bản bàn giao đối tượng Quảng cho 2 điều tra viên thuộc PC45 Công an TP Hồ Chí Minh ngay tại Nghệ An.

Hiện giải quyết, xử lý (cho tại ngoại hay tạm giam - PV) như thế nào là thuộc thẩm quyền CQĐT Công an TP Hồ Chí Minh, ông Minh cho biết.

Ông Minh cũng đính chính lại thông tin đã cung cấp trước đó: “Tối hôm đó (8/10), tôi đang đi công tác ở Lào Cai, nghe anh em báo cáo là đã bắt. Giờ về xem lại hồ sơ thì thấy rằng, anh em đơn vị đã vận động Quảng ra đầu thú”.

Công Hùng