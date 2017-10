Khi đến nơi, Giang đậu xe đứng ngoài, Quí vào nhà tìm bà Nhanh đòi nợ, nhưng chỉ gặp được chồng bà Nhanh. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Quí dùng dao bấm đâm hai nhát vào chồng bà Nhanh, rồi lên xe Giang bỏ trốn…

Ngày 21-10, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quí (19 tuổi) và Nguyễn Phan Nhật Giang (25 tuổi, cùng ngụ tại xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Nguyễn Văn Nhiều (thị trấn Ba Trúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có nhờ Giang đòi nợ Bà Võ Thị Nhanh (xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nếu đòi được, số tiền sẽ được chia đôi. Khoảng 9h, ngày 11-10, Giang cùng Quí đi từ tỉnh Tiền Giang đến huyện Thoại Sơn để gặp bà Nhanh đòi nợ.

Trên đường đi, hai đối tượng bàn nhau nếu không đòi được thì đâm hù dọa. Khi đến nơi, Giang đậu xe đứng ngoài, Quí vào nhà tìm bà Nhanh thì gặp ông Phùng Văn Bồng (chồng bà Nhanh) đang nằm võng, Quí hỏi thì được biết bà Nhanh không có nhà.

Sau đó, xảy ra mâu thuẫn giữa Quí với ông Bồng, trong lúc lời qua tiếng lại, Quí dùng dao bấm đâm hai nhát vào người ông Bồng, rồi lên xe bỏ trốn.

Tuy nhiên, cả 2 bị bị lực lượng Công an xã Mỹ Phú Đông bắt giữ cùng tang vật gây án (con dao nhọn).

Còn ông Bồng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

