Tiền đạo Đỗ Merlo thừa nhận nếu anh được đá cặp cùng Hoàng Vũ Samson trên hàng công đội tuyển Việt Nam thì cả hai sẽ tạo nên cặp tiền đạo đáng sợ nhất Đông Nam Á.

Đỗ Merlo chia sẻ về chuyện nhập tịch và cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà.

“Nếu Merlo đá cặp cùng Samson, đội tuyển Việt Nam sẽ có những cầu thủ tấn công đáng sợ nhất ở Đông Nam Á”, Đỗ Merlo thừa nhận anh ủng hộ quan điểm này.

“Hoàng Vũ Samson là một tiền đạo rất giỏi. Tôi nghĩ nếu cả hai chúng tôi chơi cho đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ là một sự kết tốt. Cậu ấy có thể chơi đằng sau tôi và chúng tôi sẽ cùng ghi được nhiều bàn thắng”, tiền đạo 32 tuổi chia sẻ.

Tờ Four Four Two phiên bản Singapore đã có cuộc phỏng vấn với Đỗ Merlo về chuyện nhập tịch và cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở Việt Nam, tiền đạo này chia sẻ thẳng thắn.

Merlo cho rằng anh và Samson được đá cặp với nhau sẽ tạo nên một bộ đôi tấn công đáng sợ. Ảnh: Hiếu Lương.

“Tôi được SHB Đà Nẵng ký hợp đồng 3 năm. Việc nhập tịch tốt hơn cho CLB vì họ có thể sử dụng thêm cầu thủ nước ngoài còn tôi thì được coi như một cầu thủ bản địa. Đất nước này giống như quê hương thứ hai của tôi vậy.

“Trước đây, VFF đã từng kêu gọi cầu thủ nhập tịch tham gia vào đội tuyển quốc gia trong các trận giao hữu không chính thức và cả các đội Olympic nhưng với một trận đấu thực sự thì lại là chuyện khác”.

“Tôi có thể ghi bàn và giúp đội tuyển mạnh hơn. Nó sẽ tốt hơn cho cả đội khi giành được những kết quả tốt. Tôi luôn sẵn sàng để chơi bất cứ lúc nào và sẽ không thi đấu cho đội tuyển Argentina. Nhiều người hâm mộ ở Đà Nẵng nói với tôi rằng họ muốn tôi chơi cho đội tuyển nhưng điều ấy không phụ thuộc vào tôi”, tiền đạo 32 tuổi chia sẻ.

Gaston Merlo và giờ là Đỗ Merlo nêu lý do cá nhân về vấn đề cầu thủ nhập tịch không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. “VFF chỉ sử dụng các cầu thủ bản địa. Nếu họ chọn cầu thủ nước ngoài hay nhập tịch thì sẽ không còn cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam khác.

Mỗi CLB ở V-League có hai suất ngoại binh và họ thường ký với những tiền đạo. Điều này khiến cho các tiền đạo bản địa gặp khó khăn. Nếu lựa chọn những cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia thì cơ hội cho các tiền đạo càng ít đi”, anh bày tỏ.

Ngoài vấn đề nhập tịch, tiền đạo sinh ra tại Argentina đánh giá các cầu thủ Việt Nam có ít cơ hội phát triển hơn và học chiến thuật quá muộn.

Merlo chia sẻ: “Tại Argentina, các cầu thủ chơi bóng từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng, ở Việt Nam, trong các trường học, rất khó có thời gian để chơi bóng. Ở Việt Nam, cầu thủ trẻ bắt đầu hiểu chiến thuật khi 20 tuổi. Còn ở Argentina, bằng tuổi đó, các cầu thủ đã hiểu rõ trong nhiều năm và tập luyện thì khó hơn. Dĩ nhiên, các tiền đạo Argentina giỏi hơn rồi”.

Đỗ Merlo tái ký hợp đồng 3 năm với SHB Đà Nẵng từ năm ngoái. Tại V-League 2016, anh lập tức trở thành vua phá lưới khi mới trở lại dải đất hình chữ S. Mùa giải năm nay, Đỗ Merlo nghỉ thi đấu suốt lượt đi do chấn thương. Ở lượt về, anh thi đấu khá tốt và đã có 5 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn.

Hiếu Lương