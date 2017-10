Ngay sau khi có kết luận thanh tra, Trưởng Phòng Thanh tra thuế Cục thuế Bình Định hẹn gặp đại diện doanh nghiệp (DN) bị thanh tra thuế để nhận tiền theo 'thỏa thuận' thì 'sập bẫy'.

Chiều 3-10, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công ty A.N – DN mà ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng Phòng Thanh tra thuế Cục thuế Bình Định nhận hối lộ bị bắt quả tang, đã bị Cục thuế Bình Định ra quyết định xử phạt và truy thu thuế với số tiền 69 triệu đồng. Trong đó, bao gồm các khoản tiền truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế tài nguyên; tiền phạt nộp thuế chậm...

Quyết định xử phạt trên được ban hành vào ngày 29-9, tức trước 2 ngày ông Kiên nhận hối lộ của đại diện Công ty A.N. Theo một số cán bộ thuế ở Bình Định, mức phạt và truy thu thuế đối với Công ty A.N như vậy là khá thấp so với nhiều DN khác có những lỗi vi phạm tương tự.

Phòng làm việc của ông Khiêm bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, ngày 1-9, đoàn thanh tra của Cục thuế Bình Định, do ông Hồ Minh Khiêm làm trưởng đoàn, bắt đầu tiến hành thanh tra thuế theo kế hoạch tại Công ty A.N.

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, trong quá trình thanh tra, ông Khiêm liên tục hù dọa lãnh đạo Công ty A.N phải "cống nạp", nếu không sẽ bị truy thu thuế và phạt nặng với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trước hành vi vòi vĩnh của ông Khiêm, đại diện Công ty A.N đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng, đồng thời lên kế hoạch đưa ông Khiêm "vào tròng".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ chiều 1-10, tại một quán cà phê cách trụ sở Cục thuế Bình Định vài trăm mét, ông Hồ Minh Khiêm bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang khi đang nhận 2 cọc tiền của đại diện Công ty A.N. Sau đó, ông Khiêm được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bình Định để thẩm tra.

Cục thuế Bình Định nơi ông Khiêm công tác

Hiện ông Khiêm vẫn đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi nhận tiền của Công ty A.N. Ngoài ra, ông Khiêm cũng đã bị Cục thuế Bình Định đình chỉ các chức vụ trong Đảng và chính quyền tại nơi công tác.

Được biết, Công ty A.N thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng dân dụng, trụ sở tại phường Thị Nại, TP Quy Nhơn.

Nhóm Phóng Viên