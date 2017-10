Hãng phim hoạt hình Disney vừa thông báo ngừng phát triển bộ phim 'Gigantic', được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng 'Jack và Cây đậu thần'.

Walt Disney Pictures Animation quyết định gác lại dự án hoạt hình Gigantic phiên bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại nổi tiếng Jack and Beanstalk (Jack và Cây đậu thần).

Chủ tịch Ed Catmull của Walt Disney và Pixar Animation Studios lý giải nguyên nhân dừng phát triển bộ phim này vì muốn tập trung cho các bộ phim khác.

"Nhiều khi, chúng ta rất yêu một ý tưởng và dành nhiều thời gian cho nó, nhưng việc không có kết quả tốt là không thể tránh được. Chúng tôi đã đắn đo trước khi quyết định gác lại quá trình sản xuất Gigantic để dồn sức cho những dự án khác", ông cho biết.

Tuy nhiên, đại diện Disney khẳng định việc tạm dừng này không có nghĩa là dự án sẽ biến mất khỏi lịch trình sản xuất của hãng trong tương lai.

Dự án phim hoạt hình lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng Jack và Cây đậu thần bị Disney gác lại.

Tin tức về việc gác lại dự án Gigantic chắc chắn sẽ gây thất vọng đối với những người hâm mộ của Disney Animation. Vì sau khi được công bố vào tháng 8/2015 tại sự kiện Disney’s D23 Expo, dự án này nhận được chú ý và ủng hộ của khán giả.

Đạo diễn Công Chúa Tóc Mây - Nathan Greno là người cầm trịch cho phim. Cùng ngồi trên ghế đạo diễn với Nathan Greno còn có Meg LaFauve, tác giả kịch bản của Inside Out (2015) và bom tấn siêu anh hùng Captain Marvel sắp tới. Ngoài ra, hai nhạc sĩ từng tạo nên hit Let It Go trong Frozen là Robert Lopez và Kirsten Anderson-Lopez sẽ phụ trách nhạc phim.

Gigantic là phiên bản cải biên của câu chuyện cổ tích Jack và cây đậu thần, khi nhân vật chính là Jack và một cô gái khổng lồ. Phim lấy bối cảnh tại Tây Ban Nha trong thời hoàng kim của những cuộc thám hiểm, theo chân Jack khám phá thế giới của người khổng lồ được che giấu sau những đám mây.

Gigantic có thể sẽ không bị huỷ bỏ hoàn toàn mà chỉ tạm gác lại.

Dự án được hãng Disney ấp ủ trong vài năm và mới được chính thức công bố tại sự kiện D23 hồi tháng 8/2015. Theo kế hoạch, Gigantic dự kiến ra rạp vào mùa hè 2018.

Trước đây, hãng Pixar từng gặp phải rất nhiều khó khăn khi thực hiện The Good Dinosaur. Phim bị dời ngày ra mắt từ 2009 sang đến năm 2015 thì mới được Walt Disney xuất xưởng.

Sắp tới, Disney có một loạt các dự án hoạt hình đầy hứa hẹn sẽ phát hành trong thời gian sắp tới như Ralph Breaks Internet: Wreck-Ralph 2 và Frozen 2. Đây đều được xem là hai bom tấn của hãng và được đầu tư kỹ lưỡng trong nhiều năm qua.

