Theo kịch bản diễn tập, hai nhóm khủng bố tấn công, bắt cóc đại biểu bị các lực lượng an ninh phối hợp tấn công, tiêu diệt và đảm bản an toàn cho con tin.

VIDEO: Cảnh sát phô diễn kỹ năng giải cứu con tin bảo vệ APEC 2017

Theo kịch bản diễn tập, hai nhóm khủng bố tấn công, bắt cóc đại biểu bị các lực lượng an ninh phối hợp tấn công, tiêu diệt và đảm bản an toàn cho con tin.

Tại Lễ Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng sáng 22/10, tình huống giả định được đưa ra: Một đoàn xe dự hội nghị đang được CSGT hộ tống chạy từ sân bay quốc tế về địa điểm tổ chức bất ngờ bị một xe 16 chỗ ép sát, nổ súng chặn lại.

Nhóm khủng bố gồm khoảng 20 tên được trang bị súng và bom mìn đã khống chế chiếc xe và uy hiếp, bắt giữ hành khách trên xe làm con tin. Ngay sau đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo TP và trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế APEC. Lực lượng chức năng lập tức điều động cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp các lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng.

Chúng chia thành hai hướng, một chiếc xe chạy vào một toà cao ốc, khống chế toàn bộ toà nhà và cố thủ bên trong.

Nhóm thứ hai chạy tới bến thuyền du lịch, cướp hai chiếc cano và bỏ chạy dọc theo sông Hàn về phía cầu Thuận Phước.

Ngay sau khi các lực lượng an ninh bao vây toà nhà, nhóm khủng bố đã ra yêu sách đòi tiền chuộc, yêu cầu công an thả đồng bọn bị bắt trước đó cùng các phương tiện để chúng sẵn sàng tẩu thoát.

Tiểu ban An ninh và Y tế một mặt cử chuyên gia đàm phán gọi loa kêu gọi nhóm khủng bố đầu hàng để hưởng sự khoan hồng, mặt khác cử các đơn vị tác chiến sẵn sàng tổ chức phương án giải cứu con tin.

Nhận được hiệu lệnh, các tay súng bắn tỉa đã hạ gục những tên gác cửa có vũ khí dọn đường cho đội giải cứu tiến vào từ cửa trước. Đồng thời các nhóm đặc nhiệm leo thang dây từ dưới đất lên tầng cao, đu mình từ nóc nhà xuống yểm hộ, cùng lúc xông vào tấn công hạ gục các mục tiêu bên trong.

Một số tay súng khủng bố trong toà nhà bị tiêu diệt tại chỗ, số còn lại bị áp giải ra xe.

Lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận các con tin bị thương, sơ cứu kịp thời.

Trở lại với diễn biến trên sông Hàn, các đơn vị cảnh sát trên sông truy đuổi gắt gao hai chiếc cano của nhóm khủng bố thứ hai đang giữ con tin tháo chạy.

Bị bao vây nhiều hướng và khó lòng chạy thoát, nhóm khủng bố áp sát một tàu du lịch đang di chuyển trên sông, nổ súng đe doạ khống chế và thu giữ thêm hàng chục con tin.

Các lực lượng cảnh sát đường thuỷ, cảnh sát đặc nhiệm và bộ đội đặc công nước được huy động giải cứu con tin.

12 người nhái" thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an phối hợp lặn từ thượng nguồn, mang theo vũ khí bám sát thân tàu của nhóm khủng bố.

Cùng lúc, hai chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giả trang làm nhân viên y tế lên tàu mang theo các thiết bị ghi âm, ghi hình gửi về trung tâm chỉ huy để nắm bắt được tình hình bên trong khoang tàu.

Sau khi lực lượng bắn tỉa tiêu diệt 2 tên canh gác, 2 nhân viên an ninh cải trang cùng lực lượng "người nhái" đồng loạt đột nhập 2 bên mạn tàu tấn công đánh úp nhóm khủng bố.

Với phương án tấn công từ trong ra, từ ngoài vào, từ dưới lên, nhóm khủng bố đã bất ngờ không kịp trở tay. Nhiều tên bị hạ gục tại chỗ, số còn lại bị lực lượng đặc nhiệm khống chế đưa lên bờ.

Toàn bộ các con tin gồm các đại biểu dự hội nghị APEC cùng những hành khách trên tàu được giải thoát nhanh chóng, kịp thời, đúng với những phương án tác chiến của sở chỉ huy đề ra.

Buổi tổng duyệt là dịp để các đơn vị tiến hành rà soát, họp bàn rút kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt cho lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 24/10.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 chính thức diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017 với khoảng 10.000 người tham dự. Hiện Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này.

Tiến Tuấn