TAND tỉnh Điện Biên sẽ chủ trì buổi xin lỗi công khai gia đình bà Đặng Thị Nga trong vụ án oan giết chồng và cha

Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên công bố các quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can vào ngày 17/10 vừa qua đối với vụ án oan của gia đình bà Đặng Thị Nga tại khối 8, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh này đã lên phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng pháp luật cho buổi xin lỗi công khai đối với những người bị oan sai này.

Bà Đặng Thị Nga (ở giữa) cùng con trai và luật sư đại diện nhận quyết định đình chỉ bị can sau 28 năm mang án oan giết chồng, giết cha. (Ảnh: Lao Động)

Trao đổi với ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vào chiều 20/10, được biết, đơn vị sẽ chủ trì buổi xin lỗi công khai này tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo vào sáng ngày 24/10 tới. Buổi xin lỗi công khai này sẽ minh oan cho gia đình bà Đặng Thị Nga sau 28 năm mong đợi. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nam cũng cho biết hiện nay các cơ quan tố tụng cũng đang làm hết sức khẩn trương chuẩn bị các phần việc cho buổi xin lỗi công khai để minh oan cho người bị oan và tạo sự đồng thuận của nhân dân.

“Theo quy định của pháp luật thì tòa án phải tổ chức xin lỗi công khai để minh oan cho những người đã bị oan. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức xin lỗi công khai vào ngày 24/10. Chúng tôi đã đề nghị Công an tỉnh Điện Biên bảo vệ tuyệt đối cho buổi xin lỗi công khai này”, ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên nói./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc