Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận chủ trương giảm giá phí; nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm được cơ quan công an mời lên làm việc vì liên quan đến sự cố quốc lộ 1 bị tê liệt nhiều giờ vào ngày 5/10 là những diễn biến mới của vụ việc.

Vị trí đặt trạm BOT. Đồ họa: Zing.vn.

Chiều 7/10, Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận (đơn vị chủ đầu tư BOT Biên Hòa) thông tin, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận chủ trương giảm 20% giá phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện qua trạm so với mức phí hiện hành (bao gồm vé lượt, tháng, quý); giảm giá đối với người dân sinh sống có hộ khẩu thường trú trong phạm vi lân cận trạm thu phí.

Mức phí cụ thể cho 5 loại phương tiện tính theo lượt thấp nhất là 25.000 đồng, cao nhất là 150.000 đồng/xe; theo tháng thấp nhất 750.000 đồng, cao nhất 4,5 triệu đồng/xe; theo quý thấp nhất là 2,25 triệu đồng, cao nhất là 12,15 triệu đồng/xe.

Cùng với đó, UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đã có báo cáo gửi các bên về việc chốt danh sách phương tiện của các chủ phương tiện cư trú trên địa bàn 4 xã trong huyện gần trạm thu giá để giảm phí.

Danh sách bao gồm: Xã Trung Hòa (177 xe ô tô), Tây Hòa (146 ô tô), Đông Hòa (51 ô tô) và Hưng Thịnh (24 ô tô). Tổng cộng, có 317 chủ phương tiện với 398 xe ô tô của người dân 4 xã qua trạm được đề xuất miễn phí 100%.

Chủ đầu tư cũng cho hay vào sáng thứ hai tới (ngày 9/10) sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và sẽ có quyết định chính thức việc hoạt động trở lại như thế nào, thời gian thực hiện giảm phí ra sao?

Giấy mời các tài xế lên làm việc.

Nhiều tài xế được cơ quan công an mời lên làm việc

Trong một diễn biến khác, sáng 7/10, thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom cho biết đã gửi giấy, mời gửi các tài xế lên làm việc trong ngày 7/10. Theo thượng tá Hải, lý do cơ quan công an mời các tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa lên làm việc là vì liên quan đến sự cố quốc lộ 1 bị tê liệt nhiều giờ vào ngày 5/10.

Qua báo chí, đã có ít nhất 2 tài xế thông tin nhận được giấy mời của Công an huyện Trảng Bom. Nội dung giấy mời ghi “để làm việc về xe ô tô biển số… qua trạm thu phí Trảng Bom”.

Anh Nguyễn Hoàng Tấn L (ngụ xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) - một trong những tài xế nhận được giấy mời cho biết, anh không lên trụ sở Công an huyện làm việc theo giấy mời do có công việc bận và bản thân anh cũng thấy nội dung làm việc không thực sự thuyết phục vì anh không vi phạm pháp luật!

Tuy vậy, anh L cũng thông tin thêm, nếu ngày 7/10 thực sự rảnh anh cũng có thể lên để xem thế nào.

Tài xế sử dụng tiền lẻ trả phí qua trạm

Như đã thông tin, liên tiếp những ngày qua, các tài xế liên tục nhiều lần sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT Biên Hòa nhằm phản đối trạm này đặt đặt ở vị trí không phù hợp, cách xa tuyến tránh TP Biên Hòa nhiều km.

Đỉnh điểm như hôm 5/10, trong cả 2 buổi sáng - chiều các tài xế liên tục dàn hàng xe tiến vào trạm thu phí rồi đồng loạt dùng tiền lẻ mệnh giá 200 - 500 đồng mua vé qua trạm, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Trước tình trạng trên, trạm BOT Biên Hòa đã tiến hành xả trạm và điều động thêm nhân viên, bảo vệ đến trạm cùng sự hỗ trợ từ lực lượng CSGT huyện Trảng Bom.

Tuyến tránh TP Biên Hòa và cải tạo Quốc lộ 1A qua Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận thực hiện, hoàn thành vào năm 2014 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai xác định là công trình trọng điểm để kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông qua nội ô TP Biên Hòa.

Trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa đặt trên quốc lộ 1, cách đường tránh 10km và hoạt động từ năm 2014. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

Đức Thọ (Tổng hợp)