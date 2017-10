5 năm liên tiếp có người đẹp tham gia, song thành tích của Việt Nam tại Miss Grand International vẫn vô cùng khiêm tốn.

Mặc dù mới "khai sinh" được 5 năm, song Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã nhanh chóng lọt vào top 5 cuộc thi nhan sắc hấp dẫn và uy tín nhất hành tinh.

Hàng năm, người đẹp Việt vẫn đều đặn chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa ghi được thành tích cao như mong đợi và giúp nước nhà xác lập vị trí mới trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Cùng điểm danh những mỹ nhân Việt chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này:

Bích Khanh thi Miss Grand International 2013

Ngay từ mùa thi đầu tiên vào năm 2013, Miss Grand International đã quy tụ gần 80 thí sinh tham dự. Đại diện của Việt Nam là Bích Khanh - người đẹp từng đoạt giải Miss Ngôi sao 2012. Cô sở hữu chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng là 83 - 58 - 87.

Bích Khanh là người đẹp Việt đầu tiên dự thi Miss Grand International.

Có lẽ do hình thể hạn chế và thời gian chuẩn bị quá gấp gáp nên Bích Khanh đã không ghi được thành tích gì tại đấu trường nhan sắc này. Tuy nhiên, người đẹp gốc Việt cũng để lại khá nhiều ấn tượng cho bạn bè quốc tế với gương mặt trong sáng, nụ cười thân thiện tinh thần thể hiện hết mình trong các phần thi.

Bích Khanh không ghi được thành tích gì tại Miss Grand International 2013.

Cao Thùy Linh thi Miss Grand International 2014

Nối gót Bích Khanh, chân dài thị phi Cao Thùy Linh trở thành người đẹp Việt tiếp theo dự thi Miss Grand International 2014. Trước đó, người đẹp họ Cao từng gây sốt dư luận khi tung ra bộ ảnh khỏa thân bên... ngựa.

Cao Thùy Linh tại cuộc thi Miss Grand International 2014.

Với chiều cao 1m74, thân hình gợi cảm cùng kinh nghiệm làm người mẫu trước đó, Cao Thùy Linh có sự thể hiện đầy ấn tượng tại Miss Grand International 2014. Hình ảnh của nhan sắc gốc Việt xuyên suốt cuộc thi được khen ngợi tươi tắn và đầy năng lượng.

Đặc biệt, chân dài họ Cao còn vượt qua được hơn 80 thí sinh quốc tế để chạm tay tới giải phụ Trình diễn quốc phục đẹp nhất. Tuy nhiên, may mắn không tiếp tục đến với Cao Thùy Linh khi cô không được gọi tên trong top 20 chung cuộc.

Cao Thùy Linh thắng giải Trình diễn Quốc phục tại Miss Grand International 2014.

Tuy nhiên, cô không có mặt trong top 20 người đẹp nhất cuộc thi.

Đáng chú ý, sau khi trở về từ đấu trường sắc đẹp quốc tế, Cao Thùy Linh bất ngờ bị bóc mẽ thi chui. Người đẹp nhận "án phạt" lên tới 30 triệu đồng từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Ngoài ra, chân dài họ Cao còn phải đón nhận thêm quyết định tạm thời đình chỉ tham gia các hoạt động biểu diễn vì đã vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu mà chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Lệ Quyên thi Miss Grand International 2015

Sau khi đoạt danh hiệu Á khôi 2 - Hoa khôi Áo dài 2014, Lệ Quyên trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International 2015. Do đã có gần một năm chuẩn bị hành trang và tích lũy kinh nghiệm, người đẹp nhận được nhiều kỳ vọng tỏa sáng.

Lệ Quyên là nhan sắc tiềm năng tại Miss Grand International 2015.

Lệ Quyên sở hữu chiều cao 1m74 và số đo 3 vòng khá hoàn hảo 83 - 59 - 93. Luôn toát ra phong thái tự tin và gây ấn tượng với các chuyên trang sắc đẹp quốc tế với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, song kết quả của Lệ Quyên lại không được như mong đợi.

Mặc dù được Global Beauties đánh giá là thí sinh có kỹ năng trình diễn xuất sắc nhất Miss Grand International 2015, nhưng người đẹp gốc Việt vẫn trượt khỏi top 20 chung cuộc trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả quê nhà.

Lệ Quyên gây ấn tượng với phong cách trình diễn bốc lửa, tự tin.

Tuy nhiên, cô chưa xóa được dớp "thất bại" của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.

Nguyễn Thị Loan thi Miss Grand International 2016

Nguyễn Thị Loan là sự lựa chọn bất ngờ của đơn vị giữ bản quyền cho Miss Grand International 2016. Trước đó, người đẹp được "chọn mặt gửi vàng" là Á khôi Áo dài Yến Nhi, song đến phút chót cô vẫn không thể xin được visa đi Mỹ để tham dự cuộc thi.

Nguyễn Thị Loan trình diễn quốc phục tại Miss Grand International 2016.

Mặc dù có thời gian rất ngắn để chuẩn bị hành trang cho cuộc thi, song Nguyễn Thị Loan vẫn nhận được sự tin tưởng của người hâm mộ trong nước. Bởi trước đó, chân dài gốc Thái Bình từng có nhiều kinh nghiệm thi thố sắc đẹp dày dạn khó ai sánh kịp.

Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Thị Loan đã được gọi tên trong top 20 người đẹp xuất sắc nhất trong đêm chung kết Miss Grand International 2016. Đây cũng là thành tích duy nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này tính đến thời điểm hiện tại.

Cô lọt top 20 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi.

Huyền My thi Miss Grand International 2017

Năm 2017, Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam và đại diện chủ nhà là người đẹp Huyền My. Để chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp này, Huyền My đã dồn hết tâm sức ngay từ khi có quyết định tham dự. Huyền My chuẩn bị trang phục kỹ càng, cho tới rèn luyện khả năng trình diễn với chuyên gia đào tạo hoa hậu hàng đầu Philippines.

Huyền My ngày nhập cuộc Miss Grand International 2017.

Khi mới nhập cuộc, Huyền My còn để lộ một số thiếu sót trong việc lựa chọn trang phục cũng như thể hiện khả năng tạo dáng. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, chân dài Việt Nam đã lấy lại được phong độ, luôn xuất hiện rạng ngời trước truyền thông và dư luận.

Nếu tiếp tục có sự thể hiện tốt, không quá khó để đại diện Việt Nam ghi được thành tích cao tại đấu trường sắc đẹp này.

Huyền My xuất hiện lộng lẫy trong tiệc ra mắt thí sinh.

Nhan sắc Việt Nam không lép vế trước bạn bè quốc tế.

Huyền My đang chứng minh được cô là nhan sắc có tiềm năng tỏa sáng.

Theo Vietnamnet