Nam thanh niên đi xe máy đến cầu Nhật Tân (Hà Nội) rồi bỏ lại tài sản, nhảy từ trên cao xuống sông tự vẫn. Tuy nhiên, ngay khi vừa rơi xuống, anh chàng này lại tự bơi vào bờ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào khoảng 11h hôm nay (ngày 4/10), một nam thanh niên 30 tuổi (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy đến cầu Nhật Tân rồi bất ngờ nhảy xuống sông khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.

“Hình như trên cầu Nhật Tân, đây là vụ đầu tiên”, một cư dân mạng để lại dòng caption khi chia sẻ thông tin. Vụ tự tử được cho là lần đầu tiên diễn ra tại địa điểm này khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán.

Thế nhưng có vẻ không phải ai đi nhảy cầu cũng đều quyết chí rời bỏ cuộc sống. Sau khi báo tin cho cơ quan chức năng đến tìm kiếm nạn nhân, người dân ở đây phát hiện chàng trai đã suy nghĩ lại, tự động bơi vào bờ.

Chàng trai nhảy cầu tự vẫn rồi lại tự bơi vào bờ.

May mắn chàng trai vẫn sống sót khỏe mạnh sau cú nhảy định mệnh.

Pha tự tử bất thành khiến những người chứng kiến đều tỏ ra bất ngờ vì nếu nhảy từ trên cao xuống dòng nước chảy xiết ở Sông Hồng, rất khó bảo toàn tính mạng. Một số người cho rằng, nam thanh niên vẫn chưa thực sự muốn dứt bỏ cuộc sống trong khi đó, không ít người dành tặng anh chàng này biệt danh “kình ngư số 1” vì khả năng bơi lội ngoạn mục!

Chiếc xe nam thanh niên bỏ lại trên cầu.

Trao đổi về vụ việc trên, lãnh đạo Công an an phượng Phú thượng xác nhận có vụ việc trên. Trong khi đó, lãnh đạo đội CSGT số 2, Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, nạn nhân sau khi nhảy cầu đã tự bơi vào bờ và sống sót.

Định Nguyễn