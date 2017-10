Ngày 11/10, đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu (Công an TPHCM) xác nhận, đối tượng Vũ Thái Quảng (43 tuổi, quê Nghệ An) đã được di lý về TPHCM.

Thông tin truy nã bị can Vũ Thái Quảng trên Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM.

Đối tượng Vũ Thái Quảng được di lý từ Công an tỉnh Nghệ An về Công an TPHCM để điều tra làm rõ theo lệnh truy nã với tội danh “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trước đó, tháng 10/1999, ông Vũ Thái Quảng đã bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã về tội danh này.

Sau 18 năm trốn truy nã, Công an TPHCM nhận được thông tin từ Công an Nghệ cho biết: ông Quảng đang sinh sống tại tỉnh Nghệ An nên cử người đi xác minh. Đến ngày 9/10, Vũ Thái Quảng đã đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú sau khi được cơ quan chức năng vận động, thuyết phục.

Theo thông tin từ báo chí, khi làm việc với công an, ông Quảng cho biết là phóng viên của báo Kinh doanh và pháp luật, hoạt động tại Nghệ An. Ông này cho rằng, bản thân không hay biết bị Công an TPHCM truy nã từ 18 năm trước về tội danh trên. Trong suốt thời gian qua, ông Quảng về quê sinh sống và hoạt động bình thường.

Đại diện báo Kinh doanh và pháp luật trả lời báo chí, xác nhận ông Vũ Thái Quảng là phóng viên tòa soạn báo này ở Hà Nội, hoạt động ở Nghệ An chứ không phải phóng viên thường trú.

Hồ sơ tiếp nhận ông Quảng vào làm việc ở báo Kinh doanh và pháp luật được chính quyền địa phương xác nhận, không cho thấy ông này từng bị truy nã.

Văn Minh