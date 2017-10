Hãy chuẩn bị tinh thần vì bạn sẽ phải 'nhói tim' với loạt hit ballad mới này!

Cứ vào những mùa mưa, khi tâm trạng đang khắc khoải với đủ mọi thể loại tâm trạng trên đời thì sẽ không còn gì phù hợp hơn là thưởng thức những giai điệu ballad buồn đến não lòng. Và đến hẹn lại lên, loạt sao Việt không quên nhân dịp này mang đến loạt bài hát ballad mới để bạn có thể trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau cho những ngày mưa buồn nghẹn lòng.

Đừng hỏi em - Mỹ Tâm

Làm mưa làm gió ngay từ khi vừa ra mắt, MV Đừng hỏi em không chỉ khiến người xem dâng trào cảm xúc với giai điệu ballad du dương, mà câu chuyện truyền tải cũng lấy nước mắt khán giả với những tình tiết buồn vui lẫn lộn và đặc biệt nhất, cái kết bi thương cho nhân vật nữ chính đã thật sự khiến tất cả phải “nhói tim”. Bằng giọng hát da diết, đầy cảm xúc kết hợp với phần ca từ ý nghĩa, Mỹ Tâm đã chinh phục được những tai nghe khó tính nhất bằng chính sáng tác của mình.

Chạm khẽ tim anh một chút thôi - Noo Phước Thịnh

Chạm khẽ tim anh một chút thôi tiếp tục là 1 bản ballad “đốn tim” khán giả do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ chắp bút. Giai điệu ca khúc nhẹ nhàng, không dữ dội, mãnh liệt nhưng vẫn để lại những day dứt trong lòng người nghe. Bên cạnh đó, MV mang câu chuyện đầy xúc động về tình yêu và sự hi sinh phù hợp với bài hát đã tạo được hiệu ứng bước đầu khá tốt khi mới nửa ngày ra mắt đã đạt 1 triệu lượt view. Đây vốn dĩ là dòng nhạc sở trường của Noo Phước Thịnh nên hứa hẹn sẽ “gây sốt” trong thời gian tới.

Em gái mưa - Hương Tràm

Bản ballad gây sốt cộng đồng mạng 1 tháng qua xứng đáng trở thành ca khúc đầu bảng cần được replay trong những ngày não nề. Ca từ đơn giản, giai điệu dễ nghe và đúng chất “thánh sầu” Mr. Siro, cùng giọng hát nồng nàn đến từ Hương Tràm giúp Em gái mưa nhanh chóng đi vào lòng người. Bên cạnh đó, nội dung mang tâm sự buồn của nhân vật nữ trót yêu một chàng trai, nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn chỉ xem cô như em gái phù hợp tâm lí giới trẻ nên nhận được sự đồng cảm từ người nghe.

Sao chẳng thể vì em - Đông Nhi

Đã lâu lắm rồi mới thấy giọng ca Love Me Too tái ngộ dòng nhạc sở trường này. Tiếp tục là cú bắt tay với Đỗ Hiếu, bằng giai điệu ca từ cảm xúc, cùng giọng hát ngọt ngào của Đông Nhi, đặc biệt ở những đoạn điệp khúc cao trào đầy dằn vặt, khắc khoải, Sao chẳng thể vì em hứa hẹn sẽ “đốn tim” khán giả hâm mộ cũng như tạo dấu ấn nhất định của làng nhạc Việt trong thời gian tới. Nữ ca sĩ chia sẻ về lí do quay trở lại ballad, chính bởi vì dòng nhạc này là sợi dây gắn kết, mang cô đến gần với khán giả hơn từ những ngày đầu tiên.

Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn

Soobin Hoàng Sơn tiếp tục chứng minh mình “hợp phong thuỷ” với ballad đến thế nào khi Xin đừng lặng im lại trở thành hit lớn sau Phía sau một cô gái. Đây là một bản ballad ngọt ngào, đầy cảm xúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh “đo ni đóng giày” với chất giọng của Soobin Hoàng Sơn. Cách dẫn dắt cảm xúc, đặc biệt là cách viết mới mẻ trong phần điệp khúc khiến ca khúc trở nên dễ nghe và dễ “gây nghiện”. Tính đến nay, chỉ mới 3 tháng ra mắt, bản audio trên trang nghe nhạc trực tuyến đã đạt đến 130 triệu lượt nghe, một con số quá “khủng” với 1 sản phẩm “không kèn không trống” và cũng không hề có MV chính thức.

Ta còn yêu nhau - Đức Phúc

Đây là sản phẩm chính thức đầu tiên kể từ sau cuộc “trùng tu nhan sắc” và vẫn là một bản ballad quen thuộc, dòng nhạc đã giúp nam ca sĩ ghi dấu ấn ngay khi còn ở chương trình Giọng hát Việt. Đức Phúc chia sẻ nội dung bài hát xoay quanh một mối tình dang dở, dù không đến được với cô gái nhưng chàng trai vẫn nhớ về đối phương bằng tình cảm đậm sâu. Giọng hát đầy cảm xúc từ Đức Phúc cùng ca từ da diết một lần nữa nhanh chóng chinh phục khán thính giả.

