Khắp các vùng miền trên cả nước đêm trung thu hôm nay sẽ có mưa, một số nơi mưa vừa, mưa to. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Như Xuân 85mm, Thanh Tân 128mm, Tĩnh Gia 99,5mm, Quỳnh Lưu 63mm, Hoành Sơn 49mm.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp có khả năng xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đặc biệt ở các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh (Thanh Hóa), Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Con Cuông và Anh Sơn (Nghệ An), Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tối trung thu, nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, các tỉnh thành miền Bắc và miền Nam cũng có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong đêm trung thu:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực ven biển và nam đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa, riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên: Đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Nam Bộ: Đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Hà Nội: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức