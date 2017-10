Ngày 14/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác nhận, đã tiếp nhận từ Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội hồ sơ kết luận điều tra vụ án 'Vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy', xảy ra ngày 1/11/2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 13 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy tại 68 Trần Thái Tông, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Diệu Linh (31 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội); Lê Thị Thì (55 tuổi) và Hoàng Văn Tuấn (24 tuổi), trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cùng tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, bị can Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn không có chứng chỉ về việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp phòng cháy chữa cháy, dùng máy hàn cắt sắt thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa, với mục đích dùng nhiệt cắt bản lề dẫn đến cháy.

Bị can Lê Thị Thì là chủ sử dụng lao động Hoàng Văn Tuấn, trực tiếp có mặt nơi xảy ra vụ việc, biết rõ nơi tiến hành hàn có nguy cơ cháy nổ, nhưng không tuân thủ quy định an toàn phòng, chống cháy nổ, vẫn đồng ý để dùng máy hàn dẫn đến cháy.

Còn bị can Nguyễn Diệu Linh là chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, mặc dù biết quán chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã chỉ đạo nhân viên để khách vào hát; thay đổi thiết kế, không kiểm tra giám sát trong quá trình thi công đến khi nghiệm thu.

Khi vụ cháy xảy ra tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông vào ngày 1/11, hậu quả là 13 khách hát karaoke tử vong; thiệt hại toàn bộ tài sản trong quán karaoke, 11 xe máy, 1 xe đạp điện, đồng thời cháy lan sang các hộ dân liền kề và 1 nhà hàng…

TTXVN/Báo Tin Tức (TTXVN)