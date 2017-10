Ngày 13/10, CQĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ cháy quán karaoke tại số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 1/11/2016 làm 13 người chết.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, CQĐT Công an TP Hà Nội đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Diệu Linh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội), Lê Thị Thì (trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (quê tỉnh Nghệ An) cùng tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

CQĐT Công an Hà Nội xác định, Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn không có chứng chỉ về hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp PCCC, dùng máy hàn cắt sắt thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa gây cháy.

Lê Thị Thì là chủ sử dụng lao động Hoàng Văn Tuấn, trực tiếp có mặt nơi xảy ra vụ việc, biết rõ nơi hàn có nguy cơ cháy nổ nhưng không tuân thủ quy định an toàn phòng chống cháy nổ, vẫn đồng ý dùng máy hàn dẫn đến cháy.

Còn chủ quán Nguyễn Diệu Linh biết rõ dù quán chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã chỉ đạo nhân viên cho khách vào hát; thay đổi thiết kế, không kiểm tra giám sát trong quá trình thi công đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng gây nguy hiểm về cháy nổ; chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC.

Vụ cháy xảy ra tại các số nhà 68, 70, 72, 74 trên đường Trần Thái Tông. Ảnh: NLĐ

Kết luận điều tra nêu rõ, căn nhà số 68 Trần Thái Tông có kết cấu 9 tầng, 1 tum do ông Trần Văn Lương (SN 1958, trú quận Cầu Giấy) là chủ sở hữu. Nguyễn Diệu Linh ký hợp đồng thuê lại căn nhà này 10 năm (từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2026) với giá hơn 155 triệu đồng/tháng, để làm trụ sở kinh doanh và dịch vụ karaoke.

Sau khi thuê nhà, Linh đã làm thủ tục với UBND quận Cầu Giấy xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke.

Ngày 13/10/2016, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC. Thời điểm này, Linh thuê Công ty CP Đầu tư Thiện An Phú để thiết kế và thi công hạng mục PCCC với giá 340 triệu đồng.

Ngày 31/10/2016, công trình này hoàn thiện 90% tiến độ nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Linh nhờ Nguyễn Hữu Long (SN 1980, trú ở quận Hai Bà Trưng) thuê Phạm Văn Thiên (SN 1980, quê tỉnh Thái Bình) làm phần cách âm tại các phòng hát ở tầng 2, 7 và 8 với giá 3 triệu đồng/m2.

Thiên đã đứng ra thuê tiếp nhóm thợ của Trương Văn Tuyên và Chu Văn Hoàng (cùng quê tỉnh Thái Bình) thi công với giá 500.000 đồng/m2.

Do phải hàn các khung sắt tạo thành giá đỡ khoan ốc để ốp gỗ lên nhưng bị vướng cửa, ngày 1/11/2016, Tuyên tự thuê Lê Thị Thì với giá 500.000 đồng.

Trưa cùng ngày, mặc dù chưa được nghiệm thu về PCCC và cấp giấy phép kinh doanh karaoke nhưng Linh vẫn chỉ đạo Hoàng Ngọc Kỳ, quản lý quán hát dẫn khách vào hát tại các phòng 502, 601.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trong thời gian khách đang hát, khoảng đầu giờ chiều 1/11, Thì dẫn 2 nhân viên trong đó có Hoàng Văn Tuấn mang theo máy hàn điện, máy cắt sắt đến quán thực hiện việc hàn các thanh sắt ở trần nhà và cắt bản lề cửa. Điều đáng nói, cả 2 nhân viên này đều không được đào tạo, cấp chứng chỉ về hàn điện.

Tuấn đã dùng máy hàn, cắt điện thổi lửa vào bản lề cửa ra vào ở tầng 2 để cắt bản lề. Trong khi thực hiện các công đoạn này, do không có dụng cụ che chắn, dụng cụ đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nên Tuấn đã vô tình khiến lửa bén vào vách phòng gây ra cháy.

Hậu quả, quán karaoke bị cháy rụi đã khiến 13 người đang hát bên trong không kịp thoát ra ngoài, tử vong.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Diệu Linh đã tự nguyện khắc phục cho gia đình các nạn nhân, mỗi gia đình 10 triệu đồng; bồi thường 2,5 tỷ đồng cho chủ nhà hàng Ginza về thiệt hại trang thiết bị.

Bảo Khánh (T/h)