Theo đại tá Huỳnh Cầm, việc bố trí nghi phạm ngồi một mình trong phòng viết bản tự khai mà không có cán bộ giám sát, để nghi phạm treo cổ tự tử là hết sức nghiêm trọng.

Người nhà đưa thi thể Đê đi diễu phố vì cho rằng có khuất tất trong việc Đê tử vong tại nhà tạm giữ của công an

Chiều 11.10, đại tá Huỳnh Cầm, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết qua kết quả khám nghiệm pháp y cũng những chứng cứ tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm Nguyễn Hồng Đê (25 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) tử vong vào ngày 8.7 tại phòng viết bản tự khai Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) là do treo cổ tự tử.

Theo đại tá Cầm, việc bố trí nghi phạm ngồi một mình trong phòng viết bản tự khai mà không có cán bộ giám sát, để nghi phạm treo cổ tự tử là hết sức nghiêm trọng nên đơn vị đã tiến hành tổ chức kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm từng chiến sĩ, cán bộ liên quan đến sự việc.

Như Thanh Niên đưa tin, Nguyễn Hồng Đê bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm bắt giữ về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 7.7, sau khi Đê khai báo về hành vi phạm tội của mình, cán bộ điều tra cho Đê ngồi một mình trong phòng làm việc để viết bản tự khai. Sau đó, người nhà Đê vào thăm thì phát hiện Đê trong tư thế treo cổ trên thanh sắt cửa sổ phía trong phòng.

Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm sau đó đã đưa Đê đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, nhưng đến 5 giờ ngày 8.7 thì Đê tử vong.

Người nhà của Đê đã đưa thi thể Đê đi trên phố, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Sau đó, Viện KSND tối cao tiếp cận hồ sơ, tổ chức giám sát các hoạt động điều tra.

Thiện Nhân