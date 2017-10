Đang trồng rau gần nhà, bất ngờ dây điện rơi trúng người khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân bị điện giật tử vong. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/10, ông Phạm Xuân Nhuận – Chủ tịch UBND xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ điện giật thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Tiêng (SN 1967, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 10/10, tại xóm Nguyễn Huệ, thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, bà Tiêng ra khu vực quán bán hàng đồ điện nước gần nhà, dưới chân cột điện để trồng rau. Bất ngờ, một đoạn dây kim loại từ đường điện hạ thế từ trên cao rơi xuống trúng người khiến bà Tiêng bị điện giật tử vong tại chỗ.

Khi phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau đó, người dân thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã An Thanh đã có mặt tại hiện trường và thông tin cho Công an huyện Tứ Kỳ. Đồng thời, thông báo lên Công an tỉnh Hải Dương về phối hợp điều tra, thụ lý sự việc.

Sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc bà Tiêng hiện đang ở một mình, chồng đang đi làm xa ở Quảng Ninh, con trai đang học trên Hà Nội.

Vũ Đạt