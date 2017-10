Là con trai độc nhất của bà chủ một nhà hàng nổi tiếng ở TP Đà Lạt, cơ ngơi bạc tỷ nhưng, Phạm Đình Lân (38 tuổi) lại trở thành con nghiện của “nàng tiên nâu” và cờ bạc, cá độ.

Để phục vụ cho thú ăn chơi sa đọa của mình, Lân điều hành đường dây buôn bán ma túy đá suốt nhiều năm, quy tụ dưới trướng 7 “đệ tử”, trong đó có một hot girl xinh đẹp, là cánh tay đắc lực.

Nhờ sự tinh vi, lọc lõi, có nhiều chiêu đối phó với công an, Lân liên tục thoát trong những cuộc vây bắt của lực lượng chức năng.

Từ "con cưng" trở thành "con nghiện"

Phạm Đình Lân là con trai duy nhất của bà chủ một nhà hàng khá có tiếng trên đường Trần Phú (phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Nhà có điều kiện, lại là con một, nhưng tiếc rằng anh ta lại trở thành “con nghiện” rồi dính vào đường dây buôn bán ma túy.

Từ chỗ là một con nghiện thậm thụt mua ma túy về sử dụng, dần dần anh ta điều hành hẳn một đường dây buôn bán ma túy đá, thuốc lắc từ TP.HCM về bán cho các con nghiện và các tụ điểm ăn chơi phức tạp.

Phạm Đình Lân và Trần Lệ Đài Trang.

Trong số các “đệ tử” thân tín, Lân đặc biệt tin tưởng Trần Lệ Đài Trang (27 tuổi, trú phường 10, TP Đà Lạt). Trang xinh đẹp, nghiện ma túy rất nặng. Ngoài việc trực tiếp nhận ma túy từ TP.HCM do Lân đứng sau điều hành, cô kiêm luôn việc bán ma túy cho các con nghiện và thu hồi nợ, chuyển tiền vào tài khoản cho “ông trùm”.

Để điều hành đường dây ma túy trơn tru, kéo dài nhiều năm, Lân sử dụng nhiều chiêu trò đối phó với cơ quan chức năng. Anh ta tỏ ra là một kẻ khôn ngoan, lọc lõi. Anh không bao giờ trực tiếp giao ma túy, mà thường giao việc này cho các “đệ tử”.

Khi có người gọi mua “hàng”, Lân sai “đàn em” đến điểm hẹn lấy tiền trước, sau đó sai một “đệ tử” khác giấu ma túy tại một địa điểm rồi báo cho con nghiện đến lấy. Tại nơi ở, Lân lắp đặt hệ thống camera quanh nhà để quan sát và sử dụng nhân viên phục vụ tại nhà hàng của gia đình làm tai mắt.

Nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi, các “vệ tinh” sẽ thông báo cho Lân. Đặc biệt, căn phòng ngủ của Lân được trang bị tới... 4 lớp cửa gỗ và sắt được hàn rất kiên cố. Anh ta “nổ” với đám “tay chân” rằng có các mối quan hệ vững chắc, cứ yên tâm hoạt động.

Lân không ở một chỗ mà thường di chuyển các nơi: TP.HCM - Nha Trang - Đà Lạt, “thoắt ẩn thoắt hiện”. Ngoài nghiện ma túy, cờ bạc, cá độ, Lân còn được đồn thổi là gã “nghiện” em út. Em nào chấp nhận “chiều tới bến” sẽ được Lân cho về nhà, cùng sử dụng ma túy.

Trang và Lân (đội mũ len) chứng kiến việc kiểm kê tang vật vụ án.

"Mẻ lưới" nghẹt thở

Đối với đội ngũ lãnh đạo, trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Lâm Đồng (Phòng CSMT), hành vi buôn bán ma túy của Phạm Đình Lân lâu nay là một cái gai nhức nhối, cần phải nhổ; nhưng cần phải chọn thời cơ chín mùi.

Mọi diễn biến, hành vi của nhóm này đều được theo dõi, lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an và được báo về Ban giám đốc công an tỉnh. Đích thân thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh) và đại tá Vũ Nhân Khánh (Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh) trực tiếp chỉ đạo, lưu ý lực lượng cảnh sát ma túy phải nhanh chóng triệt xóa, một cách cương quyết, triệt để, không khoan nhượng với tội phạm.

Hung khí thu giữ được từ vụ án.

Ngày 28/12/2015, Phòng CSMT xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 1215L, kế hoạch triệt phá băng nhóm tàng trữ, buôn bán ma túy do Lân cầm đầu và được phê duyệt. Vào trung tuần tháng 2/2017, họ nắm được nguồn tin, Lân chuẩn bị đưa một lượng lớn ma túy đá từ TP.HCM về Đà Lạt tiêu thụ.

Lúc 20h15 ngày 15/2, trinh sát xác định Lân vừa rời khỏi nhà trên chiếc ôtô hiệu Venza màu đen lập tức một mũi trinh sát bám theo. Kế hoạch sẽ đón bắt Lân tại Đà Lạt, nhưng anh ta chuyển hướng, điều khiển xe chạy rất nhanh lên đường cao tốc, hướng về huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Nghi phạm dừng xe trước một nhà hàng, sau đó lại chạy xe vòng về ngã ba Bồng Lai. Lập tức mũi trinh sát 4 đồng chí tiến đến chiếc xe của Lân, khống chế, bắt anh ta trong sự ngỡ ngàng của kẻ buôn ma túy lọc lõi.

Kiểm tra phương tiện, trinh sát phát hiện thu giữ tại ghế phụ phía trước có 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 0,5 kg. Lân khai do nợ nhiều nên phải trực tiếp đi giao ma túy để lấy số tiền 500 triệu đồng. Vì lượng tiền và ma túy lớn, anh không tin tưởng giao cho đàn em nên trực tiếp đi, chẳng ngờ sa vào “lưới” của công an. Lân cho biết dưới đầu giường của anh còn có gói chứa 80 viên thuốc lắc.

Thượng tá Đoàn Văn Bính - Trưởng phòng CSMT - lúc này có mặt tại nhà Lân, chỉ đạo thực hiện lệnh khám xét nhà. Căn phòng này được anh ta gia cố đến 4 lớp cửa gỗ, sắt hàn kiên cố. Các trinh sát phải dùng búa, kềm cộng lực phá cửa, mất khá nhiều thời gian mới mở được cửa ra.

Khi lớp cửa cuối cùng bật mở, trinh sát phát hiện tại phòng vệ sinh nước vẫn còn xoáy xả, khả năng có hành vi tiêu hủy ma túy vừa diễn ra. Trinh sát khám xét, nhưng số ma túy tổng hợp Lân khai báo đã “không cánh mà bay”. Nguyễn Cẩm Vân (27 tuổi, vợ sắp cưới của Lân) chối phăng việc tiêu hủy ma túy.

Chiếc ôtô nghi phạm điều khiển đi giao ma túy và bị bắt.

Cùng thời điểm này, đồng loạt 6 mũi trinh sát khác được lệnh phong tỏa, bắt giữ 6 “tay chân” của Lân. Trong số này có Trần Lệ Đài Trang (trú phường 10, TP Đà Lạt) và người tình của Trang là Nguyễn Tấn Lâm (37 tuổi, ở phường 8, TP Đà Lạt). Cả hai bị bắt khẩn cấp tại 2 nơi.

Khám xét trong túi quần bên phải của Trang, trinh sát thu được 1 gói ma túy đá và một gói khác giấu trong đầu tóc giả treo ở đầu giường ngủ và nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Trang thừa nhận đưa cho người yêu là Nguyễn Tấn Lâm cất giấu khoảng 200 gram ma túy đá và 44 viên thuốc lắc.

Từ lời khai này, trinh sát khám xét phòng trọ của Lâm, thu giữ 7 gói nylon chứa chất ma túy được giấu trong hộp giấy và 2 đôi giày. 44 viên thuốc lắc loại viên nén, hình tròn, màu trắng xanh được Lâm giấu trong đôi giày màu hồng và 20 ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy đá.

Hàng loạt tổ trinh sát tiến hành phong tỏa, vây bắt Phạm Ngọc Sang (22 tuổi), Ngô Phong Hợp (29 tuổi), Bùi Trung Thái (32 tuổi), Tăng Bảo Thọ (34 tuổi, đang trú ngụ tại khu An Bình, phường 3, TP Đà Lạt), khu Thái Phiên (phường 12, TP Đà Lạt) và các địa điểm tại các phường 2, 6 (TP Đà Lạt). Đây đều là “mắc xích”, “đệ tử” đắc lực trong đường dây buôn bán ma túy do Lân cầm đầu.

Kết quả triệt phá chuyên án, cơ quan điều tra bắt giữ 8 người, thu giữ hơn 1,1 kg ma túy các loại; thu giữ tại nhà Lân 5 khẩn súng giả...; thu tại nhà các “tay chân” của Lân 5 dao găm, 5 mã tấu, 2 rựa phát, 1 nỏ bắn tên sắt, 1 côn nhị khúc, 1 hộp quẹt hình lựu đạn... cùng nhiều tang vật liên quan.

Lân có bị tâm thần?

Theo thượng tá Bính, việc triệt phá chuyên án tàng trữ, buôn bán ma túy với số lượng tương đối lớn do Lân cầm đầu có nghĩa và bài học lớn. Lân nghiện ma túy đã 10 năm. Hành vi tàng trữ, buôn bán ma túy mang tính chất chuyên nghiệp, lâu dài, gây bức xúc trên địa bàn. Lợi dụng các mối quan hệ, Lân và đồng bọn tung tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan điều tra.

Ngay lúc bắt, trưởng phòng hỏi: “Buôn bán ma túy lớn như vậy, tiền để đâu?”. Lân khai do ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá nên kiếm được bao nhiêu tiền cũng “đổ” vào đó hết. Hiện anh thua nợ tên “giang hồ” Hùng “Bắc” gần 10 tỷ đồng; nợ 500 triệu đồng tiền ma túy với đối tác tại TP.HCM. Người từng có 2 tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích.

Cuối tháng 8/2017, cơ quan điều tra phối hợp VKS, luật sư đã đến giai đoạn kết thúc điều tra vụ án. Bất ngờ, mẹ Lân đưa ra cuốn sổ khám bệnh tâm thần của con, tại một bệnh viện ở TP.HCM. Nội dung cuốn sổ thể hiện, từ tháng 3 đến tháng 8/2016, Lân đến đây khám bệnh tâm thần. Tuy nhiên, từ đó tới nay, không thấy khám bệnh nữa.

Phía bà này yêu cầu các cơ quan chức năng cho con bà đi giám định tâm thần. Quan điểm của cơ quan điều tra, không giám định tâm thần, bởi Lân không có dấu hiệu bị tâm thần.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan đối với vụ án, ba cơ quan: Công an, VKS và Tòa án sau đó họp liên ngành, đưa ra vấn đề giám định tâm thần với Lân. Việc giám định này hiện được trưng cầu tại Bệnh viện tâm thần tại tỉnh Đắk Lắk.

Phía cơ quan điều tra cho biết đang chờ đang chờ thông báo về lộ trình, thủ tục, kinh phí giám định của cơ quan giám định, căn cứ vào kết quả này sẽ có bước xử lý tiếp theo với băng nhóm Lân.

Đại tá Vũ Nhân Khánh nêu quan điểm: Việc xử lý tội phạm về ma túy cần phải có bản lĩnh, cương quyết, mang tính triệt để, khách quan; không bao che, dung túng bởi đó là mầm mống của các loại tội phạm khác, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự xã hội.