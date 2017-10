Ngày 22-10, Cơ quan Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang cùng Công an xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ anh Nguyễn Hữu Hiền (phụ huynh) vào trường học đánh học sinh và thầy hiệu trưởng vì 'con đánh nhau với bạn nghi bị gãy tay'.

Tại cơ quan công an, anh Hiền thừa nhận bản thân đã có hành động sai trái và xin chịu chi trả mọi chi phí điều trị các nạn nhân. Anh Hiền cũng đã đến bệnh viện và đến nhà nạn nhân là học sinh xin lỗi, mong gia đình thông cảm “vì hôm đó có uống rượu”. Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn - nơi xảy ra sự việc phụ huynh uống rượu rồi vào trường đánh học sinh và thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Xuân (trú xã Đỉnh Sơn) - phụ huynh của em Đạt (học lớp 4, Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn) cho biết: Gia đình đã viết đơn tố cáo hành vi của ông Hiền, bởi sự việc không chỉ mỗi gia đình học sinh mà còn có cả thầy cô, nhà trường. Gia đình chị Xuân cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, làm bài học cho những người khác. Ông Trần Văn Phú- Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn đã xuất viện, trở về nhà. Riêng em Đạt tinh thần vẫn đang bị chấn động. "Con tôi bị đánh tím ở mặt, trong mắt có tụ máu. Còn tôi bị đánh thì đau nhức ở vùng đầu. Đêm nằm ngủ, con cứ khóc thét, kêu mẹ trong hoảng loạn. Cháu vẫn đang điều trị và được bác sỹ tiếp tục theo dõi”- chị Xuân cho biết. Như đã đưa tin, ngày 19-10, tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) xảy ra sự việc hai học sinh Đạt và Quân (cùng học lớp 4) xô xát nhau. Cả hai em đều có vết hằn đỏ ở má... Cuối buổi học, phụ huynh đến trường đón các em học sinh về nhà thì cô giáo chủ nhiệm gọi hai phụ huynh vào để giải thích việc hai em đánh nhau. Đồng thời cô giáo bảo mẹ của hai em Đạt và Quân về nhà nhắc nhở, răn đe các em. Mẹ của em Đạt nghe con mình nói "bị bạn đánh" và kêu đau tay. Mẹ em Đạt tưởng con gãy tay nên liền rút điện thoại di động ra gọi cho chồng báo "con bị đánh...". Lúc này anh Hiền (cha của em Đạt) đang đi đám cưới, nghe vợ gọi điện thoại báo vậy liền cùng một người bạn chạy đến trường để yêu cầu... giải quyết vụ việc "con trai tôi bị đánh gãy tay". Tuy nhiên, khi vừa vào sân trường học, anh Hiền hỏi và bảo con trai chỉ "em nào là em Quân" rồi lao vào đánh em Quân. Một thầy giáo lao vào ôm em Quân và can ngăn cũng bị đánh. Chị Xuân (mẹ em Quân) kêu cứu con cũng bị đe dọa rồi bị đánh đập. Lực lượng Công an xã Đỉnh Sơn có mặt tại trường để vãn hồi trật tự và làm rõ sự việc thì, anh Hiền tiếp tục hung hăng lào vào đấm ông Phú vào mặt, khiến "răng chấn môi". Ông Phú được đưa đi BV huyện Con Cuông khâu phía trong môi và điều trị vết thương. H.HUY-Đ.LAM