Ba vụ đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra ngày 22/10 tại thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno ở Đông Bắc Nigeria, làm 13 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Các nguồn tin an ninh cho biết 3 đối tượng đánh bom đều là nữ.

Lực lượng vũ trang Nigeria điều tra tại hiện trường vụ tấn công tại Maiduguri ngày 8/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, vụ đầu tiên xảy ra khoảng 21h45' theo giờ địa phương (20h45' giờ GMT) kẻ đánh bom kích nổ đai bom đeo quanh người phía trước một nhà hàng nhỏ khi nhiều người đang mua bữa tối.

Hai vụ còn lại xảy ra chỉ vài phút sau đó. Một nguồn tin quân sự cho biết các vụ đánh bom liều chết trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhà chức trách nhận được báo cáo có nhiều tay súng phiến quân Boko Haram xuất hiện bên ngoài thành phố. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra các vụ đánh bom này.

Các vụ đụng độ giữa phiến quân Boko Haram và quân đội chính phủ Nigeria diễn ra từ năm 2009 đã khiến ít nhất 200.000 người thiệt mạng và hơn 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các phương tiện tham gia giao thông trên các ngả đường về thành phố Maiduguri trên thực tế đều cần có xe quân đội hộ tống tránh nguy cơ bị tấn công.

Hồi đầu năm 2015, chính phủ Nigeria tuyên bố Boko Haram đã bị đẩy lùi sau những chiến dịch chống các nhóm nổi dậy của quân đội nước này. Thời gian qua, các vụ tấn công đã giảm nhờ có các chiến dịch quân sự được đẩy mạnh.

Cùng ngày, tại Somalia, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt đâm phải mìn tại khu vực miền Nam nước này.

Giới chức an ninh địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại một địa điểm cách thủ đô Mogadishu 30km về phía Bắc, chiếc xe buýt đâm phải mìn giữa khu vực Lower và Trung Shabelle. Cư dân địa phương cho biết con đường này đi qua địa phận do nhóm Shabaab một nhánh của mạng lưới khủng bố al Qeada tại Somalia kiểm soát nên rất ít xe qua lại do lo ngại nguy cơ an ninh.

Hồi đầu tháng này, một vụ nổ bom xe tải cũng đã khiến ít nhất 358 người thiệt mạng, đây là cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

TTXVN/Báo Tin Tức