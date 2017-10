Đánh bại Messi và Neymar, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2017 do FIFA bình chọn.

Ronaldo được vinh danh tại lễ trao giải ở London

Rạng sáng nay, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tổ chức sự kiện thường niên mang tên FIFA The Best 2017 tại thủ đô London (Anh) để vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất trong năm qua. Ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2017, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã đánh bại Messi và Neymar để được vinh danh. CR7 nhận 43,16% phiếu bầu, vượt trội so với Lionel Messi (19,25%) và Neymar (6,97%). Đây là lần thứ hai liên tiếp ngôi sao của Los Blancos có danh hiệu này.

Chiến thắng của Cris Ronaldo ở cuộc đua The Best 2017 là kết quả đã được dự báo từ trước bởi trong năm 2017, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có thành tích vượt trội khi cùng Real Madrid đăng quang ở cả Champions League lẫn La Liga.

Thành công của Real Madrid trong năm 2017 đã ghi đậm dấu ấn của Cristiano Ronaldo, người đã ghi được 42 bàn thắng sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trên hành trình giúp Kền kền trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng Champions League, CR7 đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 11 bàn thắng. Đấy là chưa kể những đóng góp rất lớn giúp ĐT Bồ Đào Nha giành vé tham dự VCK World Cup 2018.

Tại London đêm qua, Cris Ronaldo đã vinh dự nhận giải thưởng này từ tay 2 huyền thoại của bóng đá Nam Mỹ, Diego Maradona và Ronaldo. Anh tỏ ra rất tự hào khi 2 năm liên tiếp sở hữu giải thưởng danh giá nhất của FIFA.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều, những người đã bình chọn cho tôi. Tôi cũng phải dành lời cảm ơn tới các CĐV Real Madrid, các đồng đội, HLV, Chủ tịch… Sở hữu giải thưởng này 2 năm liên tiếp là khoảnh khắc tuyệt vời với cá nhân tôi. Tôi biết mình nhận được sự ủng hộ trên toàn thế giới và tôi rất cảm ơn vì điều đó”, Cristiano Ronaldo chia sẻ sau khi nhận danh hiệu The Best.

Giải The Best đã được FIFA khai sinh vào năm ngoái sau khi không còn hợp tác với France Football, tờ báo khai sinh ra danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu". Tiền thân của giải thưởng này là giải “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA”.

Ở hạng mục dành cho nữ, Lieke Martens đã bất ngờ vượt qua ngôi sao ĐT Mỹ Carli Lloyd để giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất. Danh hiệu HLV đội nam xuất sắc nhất năm thuộc về Zinedine Zidane của Real Madrid, ông đã vượt qua Max Allegri (Juventus) và Antonio Conte (Chelsea) để lần đầu tiên có được danh hiệu này.

Zidane được bình chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2017

Danh hiệu HLV nữ xuất sắc nhất năm thuộc về HLV Sarina Wiegman, nhà cầm quân sinh năm 1969 với chiến công giúp tuyển nữ Hà Lan đăng quang UEFA Women's Championship 2017 xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Tiền đạo Olivier Giroud nhận giải Puskas với bàn thắng vô cùng đẹp mắt vào lưới Crystal Palace. Gianluigi Buffon đánh bại Manuel Neuer (Bayern Munich) và Keylor Navas (Real Madrid) để bước lên bục nhận giải thủ thành hay nhất năm 2017. Giải CĐV của năm được trao cho các CĐV của Celtic FC còn Giải thưởng Fair-play của FIFA thuộc về Francis Kone khi anh có công cứu sống một cầu thủ bị đột quỵ.

Danh sách giải thưởng tại Lễ trao giải FIFA The Best 2017

Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm: Cristiano Ronaldo

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: Lieke Martens

Thủ môn xuất sắc nhất năm: Gianluigi Buffon

HLV đội nam xuất sắc nhất năm: Zinedine Zidane

HLV đội nữ xuất sắc nhất năm: Sarina Wiegman

Giải thưởng Fair-play của FIFA: Francis Kone

CĐV của năm: Các CĐV của Celtic FC

Giải Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm): Olivier Giroud

Vương Ngân (TTVN)