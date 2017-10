Người dân Raqqa, miền bắc Syria, vui mừng, phấn khích trước việc thành phố này được giải phóng hoàn toàn. Tuy nhiên, để quét sạch các phần tử khủng bố khỏi khu vực này không phải là vấn đề dễ dàng và nhanh chóng.

Người phụ nữ Raqqa sung sướng trút bỏ bộ áo trùm kín người. Ảnh: YPG.

Raqqa, căn cứ địa của các chiến binh lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, nơi ghi lại những hình ảnh chặt đầu con tin, được tuyên bố giải phóng hoàn toàn ngày 16/10. Quảng trường Thiên đường, nơi các chiến binh IS dùng làm nơi hành hình con tin rồi đăng lên mạng, giờ đây thuộc về tay của lực lượng người Kurd với sự hậu thuẫn của Mỹ. Theo thỏa thuận giữa IS và Lực lượng dân chủ Syria (SDF), các chiến binh IS không giao tranh nữa mà rút hoàn toàn khỏi cứ địa.

Mustafa Bali, người phát ngôn của SDF cho biết, quảng trường Thiên đường trở nên nổi tiếng sau khi IS dùng nơi này làm địa điểm thực hiện các vụ chặt đầu con tin. Chúng dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân tới chứng kiến. Hình ảnh các thi thể và đầu người xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội.

SDF đã thực hiện một chiến dịch để chiếm lại Raqqa từ tay IS sau khi 275 binh sỹ và gia đình của họ ra đầu hàng hồi cuối tuần trước. IS vẫn còn chiếm giữ 10% lãnh thổ của Raqqa, bao gồm bệnh viện và sân vận động chính. Sân vận động này được dùng làm nhà tù và kho vũ khí của IS.

Một vị chỉ huy giấu tên của SDF cho biết, cuộc chiến đã đến những giờ phút cuối cùng để cho phép những thành viên IS còn lại rời khỏi khu vực này. Theo lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu, trong suốt ngày 15/10, không có một vụ không kích nào diễn ra trong và xung quanh Raqqa. Theo các chuyên gia quân sự Syria, Nhà Trắng hiện không có một chiến lược rõ ràng nào cho Syria sau khi SDF giành được quyền kiểm soát Raqqa.

Các nhà hoạt động nói rằng, những người ra đầu hàng đã được đưa vào nhà tù do SDF quản lý ở gần thị trấn Tabqa. Những chiến binh IS còn lại trong thành phố này là người nước ngoài, phần lớn đến từ châu Âu, nhưng không chịu đầu hàng hoặc bị bắt giữ. Tổ chức quan sát Syria đặt tại Anh trước đây cho rằng, trong số chiến binh vẫn còn ở lại Raqqa có một tên từng lên kế hoạch tấn công Pháp. Hắn nói rằng mình là người Bắc Phi có quốc tịch Pháp.

Người dân Raqqa vô cùng sung sướng khi IS rút khỏi thành phố, nơi họ đã phải chịu đựng cuộc sống hà khắc theo luật Hồi giáo do IS áp đặt. Một hình ảnh khá độc đáo trong ngày Raqqa giải phóng là một phụ nữ cởi phăng chiếc áo burqa trùm kín người, để lộ bộ quần áo da báo rất thời trang bên trong. Người phụ nữ này ôm hôn những người lính SDF trước khi quỳ rạp xuống hôn đất.

Lan Anh

Theo CNN, CBS