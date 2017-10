Mỹ đã huy động hàng trăm máy bay, từ các chiến đấu cơ tối tân nhất thế giới F-22 Raptor cho tới những pháo đài bay B-52, trong chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria.

U-2S Dragon Lady: Máy bay do thám một chỗ ngồi, một động cơ, được trang bị thiết bị cảm biến và camera chụp ảnh siêu nét. Đây là con bài chủ lực giúp quân đội Mỹ thu thập tin tức tình báo về vị trí và hoạt động của lực lượng IS tại Iraq và Syria. Hoạt động ở độ cao hơn 21 km, chiếc máy bay U-2S là mục tiêu mà IS không thể chạm tới. Mỗi nhiệm vụ của U-2S có thể kéo dài tới 12 giờ. Các phi công lái chiếc máy bay này phải nghỉ ngơi tối thiểu 1 ngày sau mỗi nhiệm vụ và chỉ được thực hiện một nhiệm vụ trong mỗi 3 ngày. Ảnh: Flickr.

MQ-1 Predator: Máy bay không người lái biệt danh "Kẻ săn mồi" với nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, thám sát trên không và tiêu diệt các mục tiêu nhạy cảm có giá trị cao. MQ-1 Predator có tầm bay hơn 1.200 km, tốc độ bay tối đa 217 km/giờ. Máy bay được vận hành bởi hai nhóm điều khiển riêng biệt. Nhóm phụ trách các công đoạn cất cánh và hạ cánh của MQ-1 Predator có căn cứ tại Trung Đông. Nhóm điều khiển tại Mỹ sẽ điều hành phần còn lại của nhiệm vụ bay. Ảnh: Getty.

Tên lửa Hellfire: Đây là vũ khí được trang bị trên MQ-1 Predator, giúp chiếc máy bay không người lái này có thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái do thám sang nhiệm vụ tấn công. Tên lửa Hellfire là tên lửa dẫn đường bằng laser, có thể tấn công các mục tiêu trên không và dưới mặt đất với độ chính xác cao. Tên lửa bay ở tốc độ cận âm và có khả năng xuyên phá giáp của xe tăng. Quân đội Mỹ tiết lộ hàng chục thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt bởi tên lửa Hellfire. Ảnh: Getty.

F-22 Raptor: Tiêm kích hiện đại nhất thế giới, sự kết hợp vô song giữa tốc độ, khả năng tàng hình, sự linh hoạt và hệ thống điện tử tích hợp. F-22 Raptor có tầm bay gần 3.000 km, tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh, được trang bị các loại vũ khí không đối đất và không đối không. Trong cuộc chiến chống IS, F-22 Raptor đóng vai trò chủ chốt bảo vệ không phận Iraq, không kích hỗ trợ lực lượng mặt đất trên chiến trường Iraq và Syria. Ảnh: Getty.

Chính phủ Mỹ đã cấm bán tiêm kích F-22 Raptor cho nước ngoài để tránh bí mật công nghệ của chiếc máy bay tiên tiến này rơi vào tay các đối thủ. Ảnh: Không quân Mỹ.

C-130 Hercules: Máy bay vận tải C-130 vận hành hoàn hảo tại môi trường sa mạc khô cằn ở Trung Đông. Trong cuộc chiến chống IS, những chiếc C-130 chủ yếu nhận nhiệm vụ vận chuyển bộ binh và hàng tiếp tế ra chiến trường. Trong một phi vụ ném bom hiếm hoi hồi tháng 4, C-130 đã ném quả bom GBU-43/B, biệt danh "mẹ của các loại bom", vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ, phá hủy hệ thống đường hầm của IS tại vùng núi Afghanistan. Ảnh: Getty.

VIDEO: 'Mẹ của các loại bom' phát nổ

Bom phi hạt nhân lớn nhất GBU-43, vốn có biệt danh "mẹ của các loại bom", nặng 10.000 kg và là loại vũ khí được phát triển trong thời Chiến tranh Iraq.

B-52 Stratofortress: Đây là loại máy bay ném bom chiến lược hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Những chiếc B-52 thực hiện các phi vụ ném bom rải thảm với các mục tiêu ở vùng đồi núi phía đông bắc Iraq. Với những cải tiến về công nghệ, Không quân Mỹ cho biết B-52 vẫn sẽ là con bài chiến lược của họ tới ít nhất là năm 2040. Ảnh: Task.

KC-10 Extender: Máy bay tiếp nhiên liệu lớn nhất của Mỹ hoạt động tại Trung Đông. Trong cuộc chiến chống IS kéo dài từ năm 2014, luôn luôn có một chiếc KC-10 Extender trên không hỗ trợ cho hoạt động của máy bay Mỹ cùng đồng minh. Chiếc KC-10 có khả năng truyền hơn 4.100 lít nhiên liệu mỗi phút thông qua dây nối điều khiển điện tử. Bên cạnh nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, KC-10 cũng đảm trách nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và thiết bị quân sự ra chiến trường. Ảnh: Getty.

E-3 Sentry AWACS: Đây là chiếc máy bay độc nhất vô nhị của Không quân Mỹ. Chiếc máy bay là trung tâm điều khiển và chỉ huy lưu động trên vùng trời Iraq và Syria, cung cấp thông tin cập nhật từng giây cho các hoạt động trên chiến trường, hỗ trợ thông tin tình báo và các hỗ trợ khác cho lực lượng mặt đất của liên quân chống IS. Ảnh: GTA5.

Điểm đặc biệt của chiếc E-3 Sentry AWACS nằm ở radar gắn phía trên thân máy bay. Chiếc radar có đường kính 9,1 m, dày 1,8 m và có tầm quét hơn 376 km. Sức mạnh của radar giúp chiếc E-3 có thể giám sát mọi hoạt động từ mặt đất tới tầng bình lưu của Trái Đất trong phạm vi gần 400 km của máy bay. Ảnh: GTA5.

VIDEO: Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay Mỹ

Tiêm kích trên hạm F/A-18 là nòng cốt sức mạnh tác chiến trên không của hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Duy Anh