Hai huyền thoại MU cùng nhiều danh thủ, huyền thoại Liverpool đã có mặt trên khán đài Anfield để chứng kiến trận derby nước Anh.

Ngày 13/10, CLB Liverpool đã chính thức khai trương khán đài mang tên huyền thoại Kenny Dalglish. Bên ngoài khu khán đài, Liverpool trưng tấm băng rôn in ảnh huyền thoại trong màu áo cầu thủ và vai trò HLV, kèm khẩu hiệu "Từ cầu thủ đến HLV, từ người hùng đến huyền thoại. Chào mừng tới khán đài Kenny Dalglish".

Trước lúc trận derby nước Anh giữa Liverpool và MU khai màn, The Kop đã tổ chức lễ ra mắt khán đài với sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử đội bóng. Trong ảnh, huyền thoại Dalglish bế cháu chạm tay vào biểu tượng danh tiếng "This is Anfield".

Kenny Dalglish có biệt danh "King Kenny". Thời còn làm cầu thủ, ông đã giành đến 20 danh hiệu với Liverpool, trong đó có chiến tích 6 danh hiệu vô địch Anh và 3 cúp C1 chỉ trong 7 năm. Trong nhiệm kỳ HLV đầu tiên, Dalglish giành thêm 11 danh hiệu nữa, trong đó có 3 cúp VĐQG. Tên tuổi Dalglish gắn với thời đại rực rỡ nhất của Liverpool.

Có mặt từ sớm trên sân Anfield để tham dự sự kiện trọng đại của đối thủ là huyền thoại Sir Alex Ferguson. Trong 27 năm huấn luyện Man United, Sir Alex đã giúp MU lật đổ thế thống trị nước Anh của Liverpool. Trước thời Sir Alex, tỷ số cúp vô địch Anh của MU - Liverpool là 7-18, sau thời Sir Alex, tỷ số chuyển thành 20 - 18.

Sir Alex cười vui vẻ khi nói chuyện với King Kenny.

Sir Bobby Charlton, một huyền thoại khác của MU cũng đến dự sự kiện. Sir Bobby là 1 trong 3 huyền thoại cầu thủ được dựng tượng bên ngoài Old Trafford, bên cạnh George Best và Denis Law.

HLV người Pháp Gerard Houllier, vị chiến lược gia từng mang đến 1 UEFA Cup, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FA Cup và 2 cúp Liên đoàn cho Liverpool.

Huyền thoại Steven Gerrard sau khi rời nước Mỹ đã trở về Liverpool để huấn luyện đội U18.

Danh thủ Michael Owen phục vụ Liverpool 9 năm từ 1996 đến 2004, anh có cùng số danh hiệu với Liverpool như HLV Houllier.

Các huyền thoại và danh thủ Robbie Fowler, Roy Evans, Michael Owen, Alan Hansen, Gary Gillespie và James Carragher.

HLV Gareth Southgate đến xem giò các cầu thủ Anh như Jesse Lingard, Marcus Rashford, Jordan Henderson, Gomez, Chris Smalling và Phil Jones.

Danh thủ Xabi Alonso trở lại Anfield trong bộ vest lịch lãm. Sau khi giải nghệ, Alonso đã bắt đầu sự nghiệp HLV bằng cách chọn dẫn dắt 1 đội nghiệp dư. Thời còn làm cầu thủ, Alonso là thủ lĩnh điều tiết lối chơi bằng kỹ năng chuyền bóng thượng hạng, khả năng đọc trận đấu và tầm nhìn chiến thuật tuyệt vời. Alonso cũng từng có cơ hội học hỏi những HLV hàng đầu thế giới, từ Carlo Ancelotti, Rafael Benitez cho đến Jose Mourinho và Pep Guardiola. Kinh nghiệm đó cộng thêm tố chất về chiến thuật có thể giúp Alonso thành công khi chuyển sang nghiệp cầm quân. Thực tế cho thấy rất nhiều tiền vệ giỏi đã thành công trong nghiệp huấn luyện.

Mourinho chào hỏi thầy cũ và cũng là người tiền nhiệm Louis van Gaal.

Hoàng Anh